День банковского работника России: новые поздравления для коллег 2 декабря

Поздравляю с днем банкира,
Пусть будет в жизни твоей все:
Семья, машина, дом, квартира,
И вверх карьера пусть идет!
Пускай всегда тебе финансы
Роскошно помогают жить,
Судьба подарит сотни шансов,
Чтоб все мечты осуществить!
Кредиты, депозиты, валютные счета...
Тебе знакома очень вся эта суета,
Ты очень компетентен, и в этом просто ас.
Поэтому поздравить тебя хочу сейчас.
Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,
Ошибок неприятных суметь всех избежать,
Клиентов постоянных, стабильности валют,
Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд.
Работа чтобы в радость всегда тебе была
И хватка деловая тебя не подвела.
А в личном: много счастья, здоровья и любви,
Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.
Лучший работник банковской сферы, Прими поздравлений огромный букет! Я пожелаю растущей карьеры И сил тебе крепких на множество лет!
Пусть деньги текут бесконечным потоком
Не мимо, а прямо к тебе в кошелёк,
И сбережений твоих будет столько,
Чтоб даже Билл Гейтс позавидовать смог!
Стихи: Поздравок
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