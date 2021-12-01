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В России автомобили Lada в декабре 2021 года взлетели в цене среднем на 8 000 рублей

10:34:4312/1/2021
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Цены выросли семь раз за тот год.

Отечественный производитель авто поднял цены за 2021 год семь раз. Фото: Pixabay.com

Цены на автомобили Lada выросли на 8 тысяч рублей с 1 декабря. Такую закономерность можно заметить на официальном сайте компании, сравнив стоимости машин. Таким образом, цены на автомобили отечественного производства индексировались с начала года семь раз. А в ноябре текущего года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил заявил, что "Автоваз", как и конкуренты компании поднял стоимость на собственный товар на 9-12№. По словам эксперта, дальнейший ценник на машины зависит исключительно от ситуации на рынке.

– Я подтверждаю, что повышение цен было зафиксирована, средняя индексация составила порядка восьми тыс. рублей. Также вынужден констатировать факт продолжения повышения цен, – заявил специалист РОАД.

"Автоваз" является самым крупным производителей легковых автомобилей на территории России. Компания входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Сейчас организацией владеют несколько компаний, они разделили между собой акции: совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V.

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автомобилипроизводствомашиныЦены.
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