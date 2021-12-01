Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Расправой угрожали в Москве экс-футболисту "Манчестер Юнайтед" Канчельскису, тренировавшего узбекскую команду, из-за гонорара

11:06:4412/1/2021
0

Долг по зарплате перед тренером у узбекской стороны достиг размера 1,6 миллионов рублей. ФИФА обязал их выплатить футболисту.

Тренер узбекской команды не получал зарплату. Фото: SHOT

В столичном кафе «Оазис» бывший игрок клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис был встречен двумя неизвестными, которые угрожали мужчине расправой. Причиной конфликта стали деньги.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, Канчельскис сидел в кафе, когда к нему подошли неизвестные в медицинских масках. Они подселили за столик задавали вопросы по поводу обещанной выплаты 80 тысяч долларов для футболиста, тренировавшего узбекскую команду. Между тем долг по зарплате для тренера у узбекского клуба "Навбахор" достиг 1,6 миллионов долларов и должен быть выплачен по решению суда, инициированного ФИФА.

Незнакомец стал угрожать футболисту, что если он не согласится взять предложенные ему 80 тысяч долларов, его сделают инвалидом, а больших денег он все равно не получит. Расставание тренера с командой по футболу произошло в октябре 2020 года по причине невыплаченной зарплаты.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гонорарУгрозы.невыплаченная зарплатаАндрей Канчельскис
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Принудят взять деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как магнитные бури повлияют на сон: от каких видов спорта лучше воздержаться в дни сильных космических штормов
11:00:43 12/1/2021
Как магнитные бури повлияют на сон: от каких видов спорта лучше воздержаться в дни сильных космических штормов
БердскВ Новосибирске магазин INTERSPAR откроется позже заявленного срока
10:53:36 12/1/2021
В Новосибирске магазин INTERSPAR откроется позже заявленного срока
В России автомобили Lada в декабре 2021 года взлетели в цене среднем на 8 000 рублей
10:34:43 12/1/2021
В России автомобили Lada в декабре 2021 года взлетели в цене среднем на 8 000 рублей
Россиянин 19 лет проведет в колонии за то, что убил на глазах троих детей их мать и кошку
10:17:36 12/1/2021
Россиянин 19 лет проведет в колонии за то, что убил на глазах троих детей их мать и кошку
В России впервые опубликовали трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так»
10:00:57 12/1/2021
В России впервые опубликовали трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так»
В Госдуму внесли законопроект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей
9:47:32 12/1/2021
В Госдуму внесли законопроект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей
Коронавирус убил 17 пациентов в Новосибирской области за сутки на 1 декабря
9:42:09 12/1/2021
Коронавирус убил 17 пациентов в Новосибирской области за сутки на 1 декабря
В инстаграме погибшего в жутком ДТП автоблогера Саида Губденского появился пост об его многомиллионных долгах и проблемах: зачем тогда жертвовал 1,5 млн рублей детям
9:35:56 12/1/2021
В инстаграме погибшего в жутком ДТП автоблогера Саида Губденского появился пост об его многомиллионных долгах и проблемах: зачем тогда жертвовал 1,5 млн рублей детям
В Ярославле антиваксера оштрафовали на 30 000 рублей за вранье
9:34:46 12/1/2021
В Ярославле антиваксера оштрафовали на 30 000 рублей за вранье
Об устойчивости нового штамма коронавируса «омикрон» к вакцинам рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетёсов
9:14:29 12/1/2021
Об устойчивости нового штамма коронавируса «омикрон» к вакцинам рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетёсов