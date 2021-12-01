Расправой угрожали в Москве экс-футболисту "Манчестер Юнайтед" Канчельскису, тренировавшего узбекскую команду, из-за гонорара

В столичном кафе «Оазис» бывший игрок клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис был встречен двумя неизвестными, которые угрожали мужчине расправой. Причиной конфликта стали деньги.
Как стало известно Telegram-каналу SHOT, Канчельскис сидел в кафе, когда к нему подошли неизвестные в медицинских масках. Они подселили за столик задавали вопросы по поводу обещанной выплаты 80 тысяч долларов для футболиста, тренировавшего узбекскую команду. Между тем долг по зарплате для тренера у узбекского клуба "Навбахор" достиг 1,6 миллионов долларов и должен быть выплачен по решению суда, инициированного ФИФА.
Незнакомец стал угрожать футболисту, что если он не согласится взять предложенные ему 80 тысяч долларов, его сделают инвалидом, а больших денег он все равно не получит. Расставание тренера с командой по футболу произошло в октябре 2020 года по причине невыплаченной зарплаты.