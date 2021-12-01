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В Новосибирске магазин INTERSPAR откроется позже заявленного срока

10:53:3612/1/2021
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Открытие перенесено на выходной день.

Открытие гипермаркета в Новосибирске перенесено на выходной день. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске перенесли открытие гипермаркета INTERSPAR на 4 декабря. Магазин находится на Бердском шоссе. Его открытие должно было состояться во вторник 30 ноября, однако дату пришлось перенести. Об это сообщили в группе компаний «Лама». Торговая точка, которая расположилась в здании бывшего «Гиганта». По информации заявителей, такое решение было принято для удобства покупателей: первый рабочий день выпадает на выходной день.

Во вторник в зале уже был завершен монтаж оборудования, а весь товар раскладывался по витринам, однако половина торговой точки до сих пор остается не заполненной. Гипермаркет INTERSPAR является одним из форматов голландской сети SPAR. Данный магазин является вторым по счету подобного формата. Первая точка открылась в Томске в ТРЦ «Изумрудный город».

Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что в Ярославле антиваксера оштрафовали на 30 тыс. рублей. По версии следствия, мужчина занимался активным переубеждением людей, которые решили проставить прививку от коронавируса. Протоколы были составлены на депутата от КПРФ и общественного деятеля Андрея Броя. Он отрицал свою вину в суде. Но судья признал его виновным и приговорил к штрафу. Приговор был вынесен за распространение недостоверной информации о вакцинации и рассеивание паники среди населения во время пандемии коронавируса.

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