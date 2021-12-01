Путин велел рассчитывать за билеты на отечественное кино «Пушкинской картой»

Президент России Владимир Путин дал поручени правительству страны, обеспечить возможность оплачивать "Пушкинской картой" сеансы фильмов отечественного производства. Такое поручение должно быть выполнено за два рабочих дня. Соответсвующее письмо появилось на сайте Кремля. Такая возможность будет у граждан, которым от 14 до 22 лет, для повышения доступности организаций культуры. Планируется, что приказ должен быть выполнен до 15 декабря 2021 года.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что поклонники путаны звонили Сахалинской организации, которая предоставляла услуги по рекламе. Директор компании сменил рабочий номер телефона, а симкарту он купил в одном из местных салонов связи. Тогда мужчине начали приходить смски, в которых собеседники спрашивали стоимость интимных услуг и цену за ночь. Тогда представитель организации поняли, кому ранее принадлежал этот номер и поменяли его.