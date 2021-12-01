Губернатор Травников рассказал, как пройдут новогодние елки в детсадах и школах Новосибирской области

Новогодние праздники в Новосибирской области мало чем будут отличаться от прошлогоднего формата. О том, как пройдут утренники в садах и школах, разъяснил губернатор Андрей Травников. О предстоящих мероприятиях он рассказал в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» 1 декабря 2021 года.
- Принято решение, что утренники будут проходить в формате прошлого года. Отказаться вынуждены от общегородских и общерегиональных мероприятий. Например, от губернаторской Ёлки.<…> Но утренники внутри школ и детских садов – они допустимы в присутствии родителей. С соблюдением санитарных требований, – заявил глава региона.
Прошлогодние утренники в детских садах проводились без родителей — им запретили посещать праздничные мероприятия своих детей в связи с ограничениями по противодействию распространения коронавируса. В 2021 году посещение детских праздников для родителей возможно лишь тем, у кого есть QR-код.