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Губернатор Травников рассказал, как пройдут новогодние елки в детсадах и школах Новосибирской области

11:11:5812/1/2021
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В 2021 году посещение детских праздников для родителей возможно лишь тем, у кого есть QR-код. А в остальном сохраняется прошлогодний формат.

Новогодние праздники пройдут в прошлогоднем формате. Фото: PIXNIO

Новогодние праздники в Новосибирской области мало чем будут отличаться от прошлогоднего формата. О том, как пройдут утренники в садах и школах, разъяснил губернатор Андрей Травников. О предстоящих мероприятиях он рассказал в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» 1 декабря 2021 года.

- Принято решение, что утренники будут проходить в формате прошлого года. Отказаться вынуждены от общегородских и общерегиональных мероприятий. Например, от губернаторской Ёлки.<…> Но утренники внутри школ и детских садов – они допустимы в присутствии родителей. С соблюдением санитарных требований, – заявил глава региона.

Прошлогодние утренники в детских садах проводились без родителей — им запретили посещать праздничные мероприятия своих детей в связи с ограничениями по противодействию распространения коронавируса. В 2021 году посещение детских праздников для родителей возможно лишь тем, у кого есть QR-код.

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