Почему Бердск стал селом: 93 вопроса задали горожане мэру Евгению Шестернину

Редакция «Курьер.Среда» завершила сбор вопросов главе Бердска Евгению Шестернину по итогам 2021 года. Мы собрали все воедино. И 2 декабря отправим официальный запрос на имя мэра. Стоит заметить, что последние два года он отказывался от интервью с редакцией по итогам прошлых лет. И подчеркнуть, что так же в ответах на наши запросы с вопросами читателей приходили далеко не все ответы. Будем надеяться, что в этом году для бердчан будет сделано исключение. Все приславшие свои вопросы получат исчерпывающий ответ Евгения Анатольевича.
Всего пришло вопросов. Вопросы приходили на ящик редакции, вотсап, соцсети и комментарии на сайте. Если какой-то вопрос «потерялся», то впишите его в комментарии под этим текстом – мы успеем утром добавить его в наш запрос мэру.
1. Когда будет отсыпана щебнем улица Сибирская и когда появятся тротуары по улицам Сибирская и Калинина?
2. Построят ли когда-нибудь в Бердске современную взрослую поликлинику вместо той, которая на Островского ?
3. Когда в Бердске появятся новые низкопольные автобусы городского типа большой вместимости вместо Пазов?
4. От нашего героя Антон Иванов:
Евгений Анатольевич, как вы считаете, слова начмеда Рэма Волкова нормальные, смеяться над горем человека, говорить что я, Антон Иванов "хайпует" на смерти матери? Таким людям нечего делать в медицине.
5.Евгений Анатольевич! Что для вас: "Человеческое достоинство", "Мужская гордость" (не путать с гордыней), "Самоуважение"?
6. Вопрос- предложение: в бюджете города заложены средства на повышение имиджа местной власти. Почему бы Вам не использовать пример Президента Путина В.В. и не организовать с помощью ТВК прямую линию с горожанами , по принципу вопрос- ответ. А, чтобы все было по честному, эту прямую линию должны вести независимая целиком от него пресс-служба администрации, а соведущим должен быть независимый человек, например сотрудник Курьера. Ну как вам такое предложение, Евгений Анатольевич, слабо, и какими аргументами вы отвергните это пожелание. Здорово бы было, если бы с первых уст от горожан вы услышали их мнения о проблемах города и как их решать.
7. Евгений Анатольевич, до каких пор вы будете игнорировать общегородские вопросы волнующие подавляющее большинство жителей города. Например, выскажитесь по вопросу областной помойки в районе городского кладбища, а также своё отношение к игнорированию этого болезненного вопроса со стороны целой фракции горсовета во главе со спикером?
8. Приведите примеры прорывных положительных дел, произошедших в городе во- время вашего управления?
9. Как вы считаете, имеете ли вы уважение у горожан? Прошу дать чёткий ответ на поставленные выше вопросы ,без воды и обычных чиновничьих увёрток.
10. Планируются какие-либо реальные программы для развития и поддержки малого бизнеса?
11. Когда проработают пассажиропоток на БЭМЗ утром и вечером?
Утром туда идут автобус № 5, № 6, № 7 по несколько маршрутов, автобусы большой вместительностью!
Вечером проходная открывается в 05.05, люди бегут, бегом, чтобы успеть. Автобус № 5 отъезжает от остановки Зелёная Роща в 05.10,
№ 6 в 05.12, как успеть? Всего 2 автобуса «Пазика», вместимость очень маленькая, у автобуса двери не закрываются. Ситуация с маршрутками еще хуже, № 18, отъезжает так же в 05.10, № 15 вообще держит людей на улице, т.к. у него расчет при входе, пока не набьёт себе народу никуда не поедет, нет никаких норм и расписаний!!! Получается, в 05.20 вообще нет транспорта, и стоит длинный хвост из желающих уехать домой.
12. Город растет, появляются новые районы, Ясная поляна, ЖК Морской, Южный, Белокаменный, Северный как людям приезжать на работу? Почему администрация не занимается такими вопросами? В городе не такие большие з/п чтобы ездить с пересадками. Утром маршрутки № 3, № 7 идут пустые, почему не сделать разовые заезды до БЭМЗА, так же утром автобус № 6 не идет через Черемушки, хотя там много людей, идут к остановке «Родина». Все давно изменилось, многие живут на «Орбите», 7 Ветров, Южном, если вечером там автобус едет, почему утром не разделить маршруты и как-то продумать схему?
13. Когда решится вопрос со сливом нечистот в уличные колодцы? И вскрытие владельцами ассениз.машин канализационных труб? Есть же определённое место. Почему жители города должны топать по этим нечистотам, которые капают везде, где едет машина. Почему должны нюхать эту вонь!!!!! Ни на балкон ни выйти, ни на участке в качельке посидеть. Вонь до блевотины. Приходите понюхать. Везде вонь!!!!!
14. Очень злободневный вопрос к мэру города Шестернину Е.А. Весь город гудит от известий, что в черте города-курорта, близ городского кладбища собираются обустроить городскую свалку ( а, может быть, и не городскую) . Населению необходимо знать мнение главы города: как можно обустроить свалку в черте города, где живут жители города, где находятся дачные поселки, где построена новая школа? и сам мэр за строительство или против? Какая Ваша позиция?
15. Когда на Белокаменном будет медпункт и отделение связи?
16.из 4 вопросов. Немалые денежные средства потратили на реконструкцию городского парка. Парк полностью обновили, с каждым годом он становится всё лучше и лучше, что, несомненно, является позитивом для нашего города. За наш городской парк администрации города, администрации парка и его работникам - большая благодарность. Вопрос первый: Когда восстановят раскопанный асфальт на широкой аллее возле кинотеатра «Орион»; два года уже прошло, с тех пор как здесь была устранена авария на теплотрассе.
17. Вопрос второй: Когда установят урны возле лавочек на этой аллее, которые, видимо, украли воры-вандалы, отломав хлипкие стоечки, приваренные к опорам в асфальте.
18. Вопрос третий: Когда и за чей счёт поменяют разбитые бордюрные камни окаймляющие цветники на Аллее Моряков.
19.Вопрос четвёртый: Когда и за чей счёт поменяют разбитые бордюрные камни окаймляющие периметр новогодней площадки. Не один и не два, а десятки бордюрных камней выбиты либо полностью разбиты, а так же процарапаны клыками снегоуборочной техники.
20. Здравствуйте. Меня зовут Ольга и я являюсь председателем ДНТ «Солнечный», расположенный примерно в 300 метров от Кирпичного завода, вдоль речки «Раздельной» меня интересует когда решиться вопрос с переводом земель в зону ССХ. Наши земли относятся к рекреационной зоне с 2019 года, все участки распроданы, находятся в собственности, присвоены кадастровые номера. С 2014 года мы боремся за свои права на свою же собственность, огромное количество писем в администрацию, пройдена комиссия по водоохранной зоне, сделан проект территории - этот проект был утверждён в администрации города Бердска, но изменений в ПЗЗ так и не произошло. Мы уже устали от нелепых отписок со стороны администрации и комиссии градостроительного отдела. Иметь желание жить на законных основаниях на своей земле в своём доме это не преступление, а мучаемся мы так с 2014 года (имеем землю, на которой нельзя строить и жить с зоной парков, скверов и бульваров).
С Уважением Председатель ДНТ «Солнечный».
21. Подскажите, пожалуйста. Когда вы займетесь вопросом о подтоплении домов в частном секторе от улицы Маяковского, Добролюбова, Гоголя, Пушкина и т.д. Отписки администрации и КБУ не очень корректны. В этом году наш труд и силы были погублены. Вода в погребах поднимается с каждым днем. Колодцы с подключением холодной водой подтоплены. Многие дома остались без продуктов питания заготовленных на зиму (просто все подтопило). С такими темпами скоро начнет все вода идти в дома. Помогите, пожалуйста, разобраться и устранить эти проблемы. Это не вина хозяев частного сектора.
22. Пишет Вам Грибанова Людмила Сергеевна, проживающая на Карла Маркса, 38. Наш дом уже 3 месяца находится без обслуживания, так как УК "Прогресс" принадлежащая, вновь избранном депутату Пилько, 1 сентября отказалась от нашего дома, так как он материально не выгоден, хотя эти же УК и запустили его. Об этой ситуации знают все, и депутаты и чиновники, вопрос ни как не решается.
Тепло в дом запускали, приглашая платного слесаря, после того, как после аварии, отключили отопление, опять приглашали слесаря, платно. Дворника на доме нет, скоро не сможем выйти из подъезда, или кто-нибудь убьётся на ледяных колдобинах. Позвонила в общественную приёмную, попросила, чтобы записали на приём к Шестернину, оказывается, что уже скоро, как 2 года приёмы не ведутся. Когда закончится это безобразие, чиновники, что хотят, то и творят, слуги народа, одним словом. Кроме отписок ничего не получаю. В прокуратуру тоже обращалась.
23. Бердск утонул в наркотиках, медицина ужасная, полиция на нас чихала. Уважаемый Евгений Анатольевич, почему так вяло идет борьба с «закладчиками» -распространителями наркотиков?
24. Когда в Бердске будет КТ (компьютерная томография) с грамотным описанием?
25. Не пойму, везде нам говорят, вовремя принимайте меры лечения с болезнями. Не запускайте период болезни. А как не запускать, когда запись к врачу за две недели. За две недели можно сто раз помереть и воскреснуть с божьей помощью. В советское время религия была запрещена, а теперь кругом храмы и церкви, и пропаганда о вере в Бога. С божьей помощью так и живем. Когда будет порядок в медицине?
26. Уже больше года не работает пункт льготной стерилизации животных, от имени зоозащитников, которые замучились возить животных в соседние Искитим и Кольцово, просим навести порядок.
27. Здравствуйте, Евгений Анатольевич! Суть - Семья в связи с покупкой жилья переезжает в городе Бердске в другой район- из центра на Микрорайон. Регистрируется по месту жительства в районе Белокаменном. В семье ребенок 2017 года рождения. Мест в Детских садах нет. При обращении в Администрацию в отдел по данному вопросу - результата нет. Ждите, говорят, февраль 2022 года, затем пишите заявление и только тогда, может быть, при наличии свободных мест в детском саду мы вам предоставим место в детском саду с сентября 2022 года. На минуточку, мать одиночка, с Белокаменного, где ходит только один автобус № 1, должна ездить в детский сад каждый день зимой с ребенком, которому еще нет 5 лет и обратно на другой конец города Бердска, к Вокзалу. Вопрос следующий: Почему не рассматривается вариант переезда семей с детьми и обмен или предоставления мест в детских садах по месту жительства. Зачем мы должны ждать почти год и даже не имеем возможность составить заявления сейчас и заявить о себе, что есть такая потребность сегодня, в связи с переездом в другой район города Бердска. Как решить проблему? Проблема- ребенок встает почти в 05:00 часов утра и зимой на морозе ждет автобус, затем 40-50 минут поездка в транспорте битком набитым людьми, и обратная дорога нисколько не лучше, все выше перечисленное является угрозой жизни и здоровью для ребенка. Просьба, разъяснить, какой алгоритм разрешения данной ситуации.
28. Евгений Анатольевич, невозможно наши права ущемляют, работать не дают, или колись или удались. Что за несправедливость. Я задавала вопрос в государственную думу, мне ответили, что прививки против ковида не обязательные, а здесь у нас невозможно остаться с зп без этой прививки. Нарушается Конституция, что вообще возомнили себе власть имущие?
29. Когда местная власть встанет на защиту жителей от мусорной свалки у нас есть одна?
30. Когда в детской поликлинике появятся специалисты, например, невролог и будет РЕАЛЬНО записаться на приём? Когда отстранят Дробинскую?
31.Когда решится вопрос с 18 маршруткой, это безобразие, как они ходят? Почему нет таких вопросов к другим маршрутам. Стоим часами на остановках.
32. Кто несёт ответственность за теплоэнергию в доме на ул. М. Горького, 2? Второй год ужасный холод, ещё мороза не было нынче. Управляющие компании меняются, жители платят ежемесячно, а тепла в квартирах нет.
33. Почему нет никаких дорожных работ по ул.Калинина? В 2017 году была отписка, что в 21 году будет проект строительства дороги. Где проект? Где дорога? Где хотя бы щебень?
34. В пос. Новом одна маршрутка 19 интервал движения 1ч 10 мин, водитель работает без обеда, автобус 9, утром 3 рейса и после обеда 4, уехать просто невозможно. На улице зима. Когда будет увеличении машин на данном направлении?
35. В городе один онколог, принимает 2 раза в недели. Как люди должны получить мед. помощь? Медицина организована так в городе, что люди с онкологией просто обречены на смерть.
36. Ответьте на вопрос, почему родителям, которым положен садик маленьким детям дают его у черта на рогах, когда садик есть за домом и туда, как всегда, нет мест? Это же бред. Возьмите любого родителя всем садик дают не понятно где, и при том, что надо до работы доехать родителям, не все работают в Бердске.
37. С маршрутками когда наведут порядок?... Меня интересует конкретный маршрут 12 номера... Огромный интервал.... Не было такого НИКОГДА.
38. Когда на территории бывшего химического завода хоть раз за 10 лет почистят дорогу ул. Химзаводская - эта дорога относится к городу. Освещения тоже нет, хоть глаз выколи, ноги можно сломать)))
39. Что думает администрация по поводу передачи домов по ул.Большевистская, 2, 2а, 2б Барышевскому району. Люди имеют Бердскую прописку, теперь сталкиваются с проблемами, по продаже квартир, прописке. Документы на прописку и выписку не принимают в городе. Люди недовольны, мы покупали квартиры в Бердске, а не в селе Шадриха, куда нас отнесли барышевские депутаты своим решением. Что делает администрация для того, чтобы земля наших домов стала принадлежать городу?
40. Когда закончится эта клоунада кодами и ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ?
41. Когда будет вывеска -указатель с названием переулка ХВОЙНЫЙ в м-не Южный? На нашем переулке экономите что ли?
42. Почему не чистят снег в частном секторе на Южном?
43. Когда дороги будут нормальными? Город Бердск маленький город, но каждую весну у нас как после войны неужели нельзя качественно сделать весь город?
44. Уважаемый Евгений Анатольевич! Когда будет решён вопрос подтопление частного сектора на улицах Чернышевского, Пушкина,…
45. Очень прошу мэра нашего города Бердск пустить автобус 3 через поликлинику на Пушкина, т.к там находятся и стоматология и терапия и женская консультация, а то приходится с Ясной поляны пересаживаться на другую маршрутку, чтобы доехать до поликлиники
46. Когда сделают освещение в микрорайоне Раздольный по улице Изумрудная, Алмазная, Агатовая, Гранатовая?? Уже 3 года обещаете??
47. Зачем нам главврач? От неё никакой пользы, а её доходы очень помогли бы медицине.
48. Почему не убирают снег на улице Изумрудная в микрорайоне Раздольный?? Кучи снега лежат.
49. Вопрос мэру! Почему линия в бесплатную поликлинику, платная!? Ведь порой, чтобы дозвониться, надо как минимум 10 минут.
50. Вопрос мэру. Когда будет решена проблема с транспортом до Белокаменного? 12 маршрутку на 2 остановки можно продлить маршрут или мэр не решает ничего? Накладно ехать с пересадками!!!
51. Почему будут асфальтировать дорогу весной 2022г только до остановки Алмазной, а не до остановки Микрорайон Раздольный?? Всего одной остановкой дальше и жители трехэтажек тоже будут ездить по ровной дороге??!!
Уточните, пожалуйста, будут ремонтировать до трехэтажек, до остановки Раздольный?? И тротуары сделают с освещением и ливневкой?? В паспорте строительства объекта написано, что только до ул. Алмазная??
52. Вопрос мэру! Почему наш город, как заброшенное село? Может, вам безразличен город, т.к вы не Бердчанин!? Медицина в нашем городе, полный крах, её практически не существует! Состояние больниц, поликлиник, как в ужасах.
53. Вопрос от Инессы: "Здравствуйте! От жителей Белокаменной, просим о дополнительном маршруте "Белокаменный- Химзаводская больница- Колорлон". Район разрастается, и труднее добираться. Медработники добираются с пересадками( очень накладно) . Просим помочь. Ранее обращались в администрацию, получили отказ. Комиссия зациклена на автобусе номер 1, понятно, что один автобус не может охватить весь город. Но ведь можно что-то придумать. Может не через "Химзаводскую больницу" , а через ,"Спортивную". Но что бы туда и обратно. Заранее благодарны".
54. Вопрос от Екатерины: "Здравствуйте! Микрорайон Космический активно застраивался уже несколько лет, однако до сих пор нет нормального тротуара, который бы соединял данный микрорайон и остановку Космическая. Вместо это, лежат какие-то бетонные плиты с торчащими металлическими петлями, представляющие опасность для пешеходов, с колясками тоже сложно пройти нормально. Кто этим вопросом должен заниматься и куда обратиться?"
55. Вопрос от Натальи: "Добрый день! Скажите, пожалуйста, когда у нас будет порядок в медицине? В кол.центр не дозвониться, в очереди к врачу, особенно в красной зоне приходиться стоять в очереди по 5-6 часов. В одной очереди и здоровые и больные короновирусом. Бардак полный".
56.У нас рядом расселили дом ещё в марте, обещали снести край в сентябре! Стоит до сих пор. Весь разбитый, чем привлекает бомжей, детей, бродячих собак. Горел 2 раза!!! Когда уже снесут дом по адресу Комсомольская, 2б? Заранее спасибо!
57.Хотелось бы узнать, когда решится вопрос со сносом дома по адресу, Комсомольская, 2 б. Интересует этот вопрос, так как я живу в соседнем доме.
58.Когда построят новую школу 9?
59.Когда в Бердске медицина будет хотя бы на уровне Новосибирска. Выживаем как можем, вынуждены обращаться к платной медицине или заниматься самолечением. Даже при записи к врачу за две недели до приёма попадаешь в трех часовую очередь. Бердская медицина - это позор города".
60. Вопрос от Тамары: «Когда будут на приеме сидеть врачи. Медицина обнулилась в Бердске никакого порядка»
61. Вопрос от Ларисы: «Когда появится возможность пройти бесплатное УЗИ в поликлиниках нашего города? Об МРТ даже нет вопроса!»
62. Вопрос от Ирины: «Когда в Бердске можно без проблем попасть к онкологу?»
63.Вопрос от Ларисы: «Когда в Бердске в штате ЦГБ появится врач - гастроэнтеролог, который очень актуален в настоящее время? И когда в микрорайоне Белокаменном откроется обещанный филиал поликлиники 2?»
64. Вопрос от Анны: «К теме благоустройство. Скажите, будет ли и когда отремонтирована дорога к Поликлинике№2, которая идет вдоль забора ТСН "Радист"? Можно ли поставить урны для бахил забывчивым пациентам вдоль этой дорожки?»
65. Вопрос Любови: «Что за транспортный коллапс появился на остановке Торгового центра после ремонта дороги? Что за страсть делать из города кладбище, настроив заборов? Ситуация сегодня: на остановке стоит 14-й маршрут, следом подъезжает 7-й,за ним встаёт 325-й и 332-ой. Этакий трамвайчик.
Сюда же подъехал автобус 7. Люди из него выходили на дорогу «в забор». Разъехались. Ситуация повторилась через 4-минуты. Аналогичная. Пассажиры выходят, упираясь в забор. Зачем соединили остановку транспорта город и межгород? Кашу из маршруток и автобусов устроили.
66. Вопрос от Ларисы: «Когда в центре города будет новая школа?»
67. Вопрос от Людмилы Ивановны: «Когда начнут строительство дома на ул К. Маркса, 57?»
68. Вопрос от Галины Андреевны: «Когда наведут порядок в медицине? Или у нас только о вакцинации и об отстранении вопрос решается. Больше проблем в городе нет?»
69.Вопрос от Александра: «На каком основании гнобят народ масками, вакцинами и товарными знаками(QR)? Если нигде нет подписанного постановления Травникова?»
70. Вопрос от Любови: «Злободневный вопрос длинною в три года отписок. Когда на Микрорайоне построят общественный туалет? До пандемии можно было попасть в ДК Родина. Теперь сидящие на вахте женщины ,,кидаются"на любого человека, кто пытается воспользоваться туалетом.Кусты в помощь как обычно?»
71.Вопрос от Любови: «Когда в районе Боровой, 96 появится пешеходный переход? Проживающие в СНТ Дружба, люди, занимающиеся спортом и просто отдыхающие, круглогодично ходят именно с угла Боровой. Т.к.ближайшие пешеходные переходы в районе Боровой, 100 и остановки Жилмассив.
Но ни один здравомыслящий человек, не пойдёт на эти переходы, если ему надо на Торговый!
Магазины там (на Торговом) и транспортная развязка.
Будем ждать, когда по дороге кого-нибудь размотает?»
72. Вопрос от Галины: « Дорогой, Евгений Анатольевич! Последняя надежда на вас. С улицы Рогачева, 16 увезли женщину по скорой, частично парализованной. У нее осталась собака в квартире. Я взяла ключ с намерением помочь, что-бы собачка не погибла. Но увы.. никто не откликнулся на мою просьбу. Звонила даже директору приюта ,,Надежда" и писала в группу и в вацап компетентным лицам в этом вопросе. Я не могу помочь собаке, т.к. очень плохо себя чувствую. Прохожу лечение. Очень большое давление. И возраст уже не молодой. Помогите, пожалуйста, я не в состоянии помочь собаке».
73.Вопрос от Надежды: «Вопрос мэру! Скажите, когда возобновит свою работу ГИБДД г. Бердска, а именно регистрация транспортных средств?? И на какой стадии процесс ремонта там 2-й этаж?».
74. Вопрос от Анны: «У меня один вопрос: когда Бердск перестанет быть спальным районом, предназначенным для постройки коробок-магазинов ПРОДСИБ и аптек ИП, уже буду писать фамилию. Когда молодые люди и не только молодые перестанут мотаться в Новосибирск на работу?»
75. Вопрос от Анны: «Когда в городе наконец-то отремонтируют инфекционную больницу? Когда нам перестанут строить храмы? Нам их достаточно. Цветущий храм и раздолбанная инфекционка рядом».
76. Вопрос от Светланы: «МЕДИЦИНА!!!! В таком убогим состоянии...как начало 19 века....так не должно быть в современных реалиях, я уже не говорю про эпид.обстановку, про ковид! Только из-за этого часто думаем о переезде...не все могут все время пользоваться платной медициной...я даже не про полис ОМС..А про то, что здесь тоже люди...и где то людям доступны простые медицинские вещи ...а для бердчан это КОСМОС!»
77.Вопрос от Натальи: «Почему не подключают новый аппарат КТ, который сейчас так не обходим?»
78.Уважаемый, Евгений Анатольевич! А чем занимается у Вас новый руководитель МБУ "ОДМ" г-н Дубровский?! Дело в том, что после того, как он возглавил МБУ "ОДМ", этот самый "ОДМ", словно в тину нырнул! А Вы вспомните, пожалуйста, как раньше гремел наш "ОДМ" на всю область! Где сейчас данная муниципальная структура, чем занимается?! Кроме громкого и пустозвонного заявления (годичной давности) Дубровского о создании при "ОДМ" "Школы молодых политиков" более ничего такого особенного про МБУ "ОДМ" мы в Бердске так больше и не услышали! Чем занимается данная муниципальная структура и её типа руководитель, кроме получения-проедания бюджетных (читай - НАРОДНЫХ) денег?! Если внимательно почитать бердские СМИ, то там буквально постоянно только и мелькают новости о малолетней преступности, прочих нарушениях, различных издевательствах и зверствах! И ведь подобные новости у нас мелькают гораздо чаще, нежели новости о деяниях г-на Дубровского и МБУ "ОДМ"! Может быть, Вам как главе уже пора обратить самое пристальное внимание на данную муниципальную структуру и её руководителя в частности?!
79.Я житель микрорайона Северный. В нашем микрорайоне с каждым годом всё хуже и хуже инфраструктура. Наказы депутату результатов не дают к сожалению. Из года в год одно и то же и даже хуже. Когда жителям микрорайона предоставят общественный транспорт с малым интервалом прибытия, а не один раз в час?
80. Вопрос по Северному - Маршрут 510 совсем убрали, и остался только 11, который ходит редко, а автобус и вовсе раз в час. Дети мёрзнут на остановке, чтобы добраться до школы. Школы, как известно, в микрорайоне нет.
81. Вопрос по Северному - В микрорайоне нет аптеки и это крайне не удобно. Пенсионерам приходится ходить пешком к базару в ближайшую аптеку. А это не малый путь, если учитывать, что дома № 1, № 3, № 8 находятся очень далеко, почти у моря. Вопрос: Кода будет аптека?
82. Вопрос по Северному - Когда установят светофор на выезде с ул.Водобачной на ул.Первомайскую? Аварийные ситуации ежедневно, поток машин по Первомайской очень интенсивный и выехать с ул.Водобачной в сторону г.Новосибирска не возможно.
83. Когда установят шумоотражающее ограждение на железной дороге? Раньше оно было, но по какой-то причине его демонтировали и больше не установили.
84. Необходим ремонт дорожного полотна в микрорайоне и ливневая канализация. Когда это будет?
85.Евгений Анатольевич, с каждым годом фасады зданий в Бердске все больше и больше «расписывают» хулиганы.
Многие дома сейчас оборудованы видеокамерами. Но мы не видим никаких изменений, иначе те, кто пишет, должны были бы закрасить или отмыть надписи. Увы.... Только новые появляются. Вчера, например, в нашем доме по ул. Ленина, 37 исписали все двери! Какие шаги предпринимает Мэрия в данном направлении? Решался ли этот вопрос совместно с МВД?
86. Учреждение оплатило прохождение медосмотра. Но Медкомиссия внесла обязательный пункт: 1.Прохождение маммографии, аппарат в городе не работает, запись осуществлялась на 4 месяца вперёд. 2.УЗИ малого таза... И того веселее только платно. То есть две дорогостоящие процедуры все женщины старше 40 лет проходят за свой счет. А как иначе? Иначе не будет допуска к работе. Считаю, что это вымогательство. Почему навязываются медицинские услуги, не обеспеченные страховым полисом.
87.Спасибо, что сделали дорогу на Черемушках, но остановка в сторону посёлка Боровой, это кошмар. Теперь маршрутка номер 17 там не останавливается, если только пассажир там не выходит. Ждёшь минимум по минут 30. Хотя машины проезжают каждые 5-10 минут, но они все едут мимо. Остановку срезали - не заехать, не выехать. А если там остановился автобус, то всё, все маршрутки мимо. А летом там будет ещё и дачный автобус стоять. И как быть? Чтобы доехать до посёлка Боровой зимой с ребёнком после садика, надо очень долго ждать, пока кто-нибудь туда заедет.
88.Медицина должна быть в приоритете, о ней уже лет 10 трубим, а толку нет. Город 100-тысячник - нет гастроэнтеролога, а вы дороги ремонтируете. Зарплаты низкие, платно не побегаешь, ковид все ещё больше усугубил. Жена к эндокринологу попасть не может, записи нет, а ей каждые полгода наблюдаться надо. Ну позор же. Из Минздрава отписки, а врачей как не было, так и нет.
89. Сейчас в области снова достали и обсуждают план областных свалок. Из этого плана не убрали свалку в районе кладбища. Озвучьте, как не равнодушный мэр, своё мнение по этому поводу для горожан, не стесняйтесь. Если от вас снова будет заявление, что вы как чиновник обязаны будете выполнять не волю горожан, а решение областных чиновников, то знайте, народ такого не простит никогда.
90.Когда Мерседесы в Бердске начнут производить?
91. Когда исчезнет "вечная" лужа возле ТЦ Аура? Будет ли закончен ремонт ул. Ленина, от ул. Кирова до Спортивной? Будет ли построен общественный туалет на Микрорайоне?
92.Хотелось бы спросить нашего главу, вы с Захаровым нормальные???? Ведь даже дураку понятно, что делать дороги, когда лужи и снег, это бред полный. Весной дорог не будет. Почему вы детей, которые живут в общежитиях, ни во что не ставите???? Вы делаете детские площадки там, где меньше вложений требуется, при этом не думая о детях. Я лично ходил и просил хотя бы огородить площадку на Островского, 73, но толку ноль. Вы каждый день чистите дроги, при этом забываете про тротуары. Может, хватит думать только о водителях? Мы тоже не хотим ползать по сугробам.
93. Уважаемый Евгений Анатольевич, к вам обращается многодетная мама семерых деток Лукашова Татьяна. У нашей семьи есть очень важный жизненный вопрос, касающийся расширения жилья. Мы живём в двухкомнатной квартире, площадь которой составляет 42 кв.м. Помогите нам в этом вопросе, как нам расширить жилье, какие программы существуют, куда обращаться и т.д. Будем очень благодарны, если все-таки наш вопрос останется не бездейственным.