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Александра Градского проводили в последний продолжительными аплодисментами и криками "браво"

12:21:5012/1/2021
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Музыкант в августе перенес коронавирус. Он скончался в ночь на 28 ноября. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга.

Александр Градский. Фото: Flickr
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Александр Градский был вынесен из здания театра "Градский холл" под овации и крики "Браво!" - так завершилась церемония прощания с певцом и композитором, умершим на 73-м году жизни. Ранее сообщали о том, что музыкант экстренно госпитализирован.

К гробу артиста для прощания собрались поклонники, артисты, друзья и близкие. Очередь была настолько большой, что растянулась на много метров от входа в театр. На церемонии присутствовали многие знаменитые музыканты, коллеги по работе и ученики, среди тех, кто пришел к театру "Градский холл" - Константин Эрнст, Лев Лещенко, Сергей Жилин, Алексей Рыбников, Сергей Мазаев, Леонид Агутин и многие другие.

Александр Градский родился в Копейске Челябинской области 3 ноября 1949 года. Впервые популярность пришла к нему в 1973 году после участия в качестве певца, автора песен, части стихов и всей музыки фильма Андрея Михалкова-Кончаловского "Романс о влюбленных". В 1974 году музыкант, считающийся первым в стране рок-музыкантом, выпустил сольный альбом. Градский — автор музыки к более 40 художественным фильмам, является автором первой в СССР рок-оперы «Стадион». Он написал более 200 песен, причем в некоторых был и автором текстов.

В 1999 году получил звание народного артиста РФ. С 2012 года он был членом жюри и наставником в шоу «Голос» на Первом канале.

Александр Градский умер после инфаркта головного мозга 28 ноября 2021 года.

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композиторпохороны.Музыкант.Александр Градский
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