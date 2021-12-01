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Московский бизнесмен покончил с собой на глазах у бывшей девушки во время ссоры в лесном массиве

11:47:4212/1/2021
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43-летний Юрий Никитаев был гендиректором компании "ОПТИЗ-Мониторинг". Его тело нашли на Воробьевых горах.

Бизнесмен Юрий Никитаев покончил с собой. Фото: ru-bezh.ru

Тело бизнесмена Юрия Никитаева нашли в лесном массиве на Воробьевых горах в Москве. Он покончил с собой после ссоры со своей бывшей девушкой. В тот момент она находилась рядом с ним, передает РЕН ТВ.

По ее словам, с Никитаевым они расстались полгода назад. Однако 30 ноября они встретились случайно. Во время конфликта он направил на бывшую возлюбленную карабин "Сайга". Стрелять не стал. По информации издания, Никитаев зарегистрировал разрешение на него совсем недавно - около двух месяцев назад.

После ссоры с москвичкой бизнесмена обнаружили мертвым. Он наложил на себя руки прямо у нее на глазах.

43-летний Юрий Никитаев был гендиректором компании "ОПТИЗ-Мониторинг".

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