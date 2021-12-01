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Для российских военных перед Новым годом сделали два дополнительных выходных дня

1:08:3312/1/2021
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Глава Минобороны подписал приказ об отдыхе 29 и 30 декабря для всего личного состава Вооруженных Сил РФ.

В армии новогодние праздники будут длиннее. Фото: PxHere

В России военнослужащие будут отдыхать на два дня больше во время новогодних праздников. В предновогодние дни - 29 и 30 декабря - личный состав Вооруженных Сил РФ будет отдыхать, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 1 декабря.

- Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных Сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря, - сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что должна быть обеспечена боеготовность, правопорядок и дисциплина в войсках на должном уровне.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин объявил, что 31 декабря 2021 года будет выходным за счет переноса праздничного дня. Также перенос выходных со 2 и 3 января позволил россиянам дополнительно отдохнуть 5 ноября.

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