Для российских военных перед Новым годом сделали два дополнительных выходных дня

В России военнослужащие будут отдыхать на два дня больше во время новогодних праздников. В предновогодние дни - 29 и 30 декабря - личный состав Вооруженных Сил РФ будет отдыхать, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 1 декабря.
- Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных Сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря, - сказал Шойгу.
Глава Минобороны отметил, что должна быть обеспечена боеготовность, правопорядок и дисциплина в войсках на должном уровне.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин объявил, что 31 декабря 2021 года будет выходным за счет переноса праздничного дня. Также перенос выходных со 2 и 3 января позволил россиянам дополнительно отдохнуть 5 ноября.