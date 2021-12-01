Житель Иркутска взорвал в лифте соседа из-за надоевшего ремонта: Возбуждено дело о покушении на убийство

Один из жильцов многоквартирного дома поехал в лифте и был в нем взорван. Инцидент произошел 30 ноября в одном из домов Иркутска по улице Маршала Конева.
Оказалось, что взрывчатое вещество заложил его 50-летний сосед-электрик. Пострадавшего отвезли в больницу с различными повреждениями, а с мужчиной, заложившим бомбу, проводят следственные мероприятия.
Нетерпеливый электрик устал от конфликтов с соседом и решил завершить их радикальным способом, но оппонент выжил и был отправлен в больницу. Через несколько часов после инцидента мужчина был задержан, в его квартире обнаружены детали самодельного взрывного устройства и инструменты для его изготовления.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, сообщает Baza.