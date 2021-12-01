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Житель Иркутска взорвал в лифте соседа из-за надоевшего ремонта: Возбуждено дело о покушении на убийство

1:29:2712/1/2021
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Соседи постоянно конфликтовали. И вот нервы 50-летнего электрика сдали. Он сам изготовил взрывное устройство.

Мужчине надоел ремонт в соседской квартире и он взорвал хозяина в лифте. Фото: Telegram-канал Baza

Один из жильцов многоквартирного дома поехал в лифте и был в нем взорван. Инцидент произошел 30 ноября в одном из домов Иркутска по улице Маршала Конева.

Оказалось, что взрывчатое вещество заложил его 50-летний сосед-электрик. Пострадавшего отвезли в больницу с различными повреждениями, а с мужчиной, заложившим бомбу, проводят следственные мероприятия.

Нетерпеливый электрик устал от конфликтов с соседом и решил завершить их радикальным способом, но оппонент выжил и был отправлен в больницу. Через несколько часов после инцидента мужчина был задержан, в его квартире обнаружены детали самодельного взрывного устройства и инструменты для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, сообщает Baza.

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