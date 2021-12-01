В колонии покончил с собой известный иркутский маньяк: Он умер в больнице после попытки суицида

В Управлении ФСИН по Иркутской области проводится проверка в связи со смертью заключенного 1993 года рождения. Заключенный Никита Лыткин, более известный как Академовский маньяк, найден после попытки свести счеты с жизнью в отряде ИК №7 28 ноября.
Фельдшер срочно оказал медпомощь, Лыткина доставили в больницу, где он через день умер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Академовские маньяки — два серийных убийцы Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Они в период с 2010 по 2011 годы убили 9 человек и по меньшей мере напали на 15 прохожих. Для совершения преступлений злоумышленники использовали молотки и холодное оружие. После очередного нападения обоих задержали, экспертиза признала их вменяемыми, но на момент совершения злодеяний Лыткину не было 18 лет. Так как по закону несовершеннолетних нельзя приговаривать к пожизненному сроку, ему дали 24 года колонии. Позже в Верховном суде пересмотрели приговор, сократив его до 20 лет. Ануфриев отбывает пожизненное заключение.
После расследования дела о маньяках в Иркутске оказалось, что местный житель был осужден по обвинению в одном из эпизодов, совершенных злоумышленниками. Он был оправдан и реабилитирован.