Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище после церемонии прощания в театре «Градский Холл»

Народный артист России Александр Градский был похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.
До погребения поклонники, друзья и коллеги простились с певцом и композитором в театре «Градский Холл», куда стояла очередь из желающих отдать дань памяти артисту.
Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. Он умер в нейрореанимации от инфаркта головного мозга. Госпитализировали его из дома 26 ноября с подозрением на инсульт.
Президент РФ Владимир Путин в день смерти музыканта направил его семье телеграмму со словами соболезнования.
Музыканта, родившегося 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, считают одним из основоположников русского рока. Он писал музыку к художественным и мультипликационным фильмам.
С 2012 года был членом жюри шоу "Голос" на Первом канале. Как сообщили на телеканале, передачи с участием Градского продолжат показывать в память о великом артисте.