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Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище после церемонии прощания в театре «Градский Холл»

1:42:0412/1/2021
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До погребения поклонники, друзья и коллеги простились с певцом и композитором в театре «Градский Холл», куда стояла очередь из желающих отдать дань памяти артисту.

Александра Градского похоронили 1 декабря. Фото: Скриншот Первый канал
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Народный артист России Александр Градский был похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

До погребения поклонники, друзья и коллеги простились с певцом и композитором в театре «Градский Холл», куда стояла очередь из желающих отдать дань памяти артисту.

Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. Он умер в нейрореанимации от инфаркта головного мозга. Госпитализировали его из дома 26 ноября с подозрением на инсульт.

Президент РФ Владимир Путин в день смерти музыканта направил его семье телеграмму со словами соболезнования.

Музыканта, родившегося 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, считают одним из основоположников русского рока. Он писал музыку к художественным и мультипликационным фильмам.

С 2012 года был членом жюри шоу "Голос" на Первом канале. Как сообщили на телеканале, передачи с участием Градского продолжат показывать в память о великом артисте.

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