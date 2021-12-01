Унесенный ураганом вагончик насмерть раздавил солдата на Курилах

Контракту погиб сегодня вечером 1 декабря на полигоне у села Горячие Ключи в Курильском районе. Предположительно, из-за урагана жилой вагончик с военнослужащими подлетел и обрушился. Один из солдат, находящихся внутри получил смертельные травмы.
По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, во время происшествия еще двое военнослужащих пострадали.
"На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывают всю необходимая помощь, в режим повышенной привели администрацию муниципального образования.
"Глава района держит ситуацию на контроле и докладывает о развитии событий", - написал Лимаренко.
В ночь на 2 декабря в Северо-Курильском районе синоптики обещают ураганный ветер до 35 метров в секунду и обильные осадки.