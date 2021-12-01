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Унесенный ураганом вагончик насмерть раздавил солдата на Курилах

2:09:5912/1/2021
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Еще двое военнослужащих пострадали. В нчь на 2 декабря в Сахалинской области обещают порывы ветра до 35 метров в секунду.

Снесённый ветром жилой вагончик убил военнослужащего на Курилах. Фото: МО

Контракту погиб сегодня вечером 1 декабря на полигоне у села Горячие Ключи в Курильском районе. Предположительно, из-за урагана жилой вагончик с военнослужащими подлетел и обрушился. Один из солдат, находящихся внутри получил смертельные травмы.

По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, во время происшествия еще двое военнослужащих пострадали.

"На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести", - сообщил  глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают всю необходимая помощь, в режим повышенной привели администрацию муниципального образования.

"Глава района держит ситуацию на контроле и докладывает о развитии событий", - написал Лимаренко.

В ночь на 2 декабря в Северо-Курильском районе синоптики обещают ураганный ветер до 35 метров в секунду и обильные осадки.

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