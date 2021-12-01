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Отец Жанны Фриске был в шоке от слов Маши Распутиной о смерти его дочери и заявил: «Грош цена этой женщине»

3:00:3312/1/2021
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В эфире популярного ток-шоу жена бизнесмена Виктора Захарова, с которым сейчас живет певица, рассказала, почему их дочь попадает в скандальные истории.

Жанна Фриске с отцом. Фото: Instagram/jannafriske_official

Драматические события в семье Маши Распутиной стали достоянием всей страны — их обсуждают с экранов телевизоров на ток-шоу.

Отец Жанны Фриске присутствовал на эфире, где было рассказано, как Маша высказалась по поводу смерти его дочери. Поводом для негативного выражения эмоций со стороны Владимира Копылова стал рассказ супруги бизнесмена Захарова, с которым сейчас живет Распутина.

По словам Елены Захаровой, дочь Маши, оказавшейся в центре неприятного скандала, не могла видеть от матери ничего хорошего. Все что девочка могла слышать от матери — гадости и мерзости.

- Умерла когда Фриске. Я ревела. Всем жалко было. Распутина сказала: «На одну шлюху меньше стало», - рассказала Елена Захарова.

В это время в студии находился отец Фриске, он не мог поверит свои ушам и с трудом высказался о своем отношении после услышанного.

- Я хочу сказать, что грош цена этой женщине. Я рад, что дочка не дожила до этого времени, — едва сдерживая эмоции, тихо проговорил он.

Захаровой многие предъявили претензии — зачем она такое сказала при отце Жанны, но оказалось, что интервью было записан заранее, она просто не могла знать, кто будет в студии. После окончания эфира обсуждение инцидента вылилось далеко за пределы студии.

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