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Путин приказал повысить зарплату бюджетникам до конца 2021 года

2:28:0612/1/2021
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Повышение зарплат планируется у учителей, воспитателей в детских садах, работникам культуры, науки, а также врачам и социальным работникам. Вплоть до 2024 года.

Путин поручил правительству выделить средства для повышения зарплат бюджетников. Фото: Кремлин.ру

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до конца 2021 года выделить дополнительное финансирование на повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики. Перечень поручений по итогам совещания с кабмином 24 ноября опубликован на сайте Кремля.

Как сказано в тексте поручения, правительство должно обеспечить средства «для достижения с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики».

Повышение зарплат планируется у учителей, воспитателей в детских садах, работникам культуры, науки, а также врачам и социальным работникам.

В поручении говорится, что при повышении заработной платы бюджетникам не будут учитываться всевозможные федеральные выплаты педагогам и медикам, работающим с ковидными пациентами. Срок исполнения - до 30 декабря 2021 года. Ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент обязал кабмин предусмотреть деньги на рост зарплат названным бюджетникам и в следующею трехлетку - в 2022-2024 годах с учетом темпов роста заработков в текущем году.

Средняя зарплата работников бюджетных учреждений в целом по России составляет 52 355 рублей. В Новосибирской области такие заработки есть только у федеральных бюджетников. В среднем работники бюджетной сферы региона получают 42 606 рублей в месяц, сообщал "Курьер.Среда".

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