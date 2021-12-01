Путин приказал повысить зарплату бюджетникам до конца 2021 года

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до конца 2021 года выделить дополнительное финансирование на повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики. Перечень поручений по итогам совещания с кабмином 24 ноября опубликован на сайте Кремля.
Как сказано в тексте поручения, правительство должно обеспечить средства «для достижения с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики».
Повышение зарплат планируется у учителей, воспитателей в детских садах, работникам культуры, науки, а также врачам и социальным работникам.
В поручении говорится, что при повышении заработной платы бюджетникам не будут учитываться всевозможные федеральные выплаты педагогам и медикам, работающим с ковидными пациентами. Срок исполнения - до 30 декабря 2021 года. Ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент обязал кабмин предусмотреть деньги на рост зарплат названным бюджетникам и в следующею трехлетку - в 2022-2024 годах с учетом темпов роста заработков в текущем году.
Средняя зарплата работников бюджетных учреждений в целом по России составляет 52 355 рублей. В Новосибирской области такие заработки есть только у федеральных бюджетников. В среднем работники бюджетной сферы региона получают 42 606 рублей в месяц, сообщал "Курьер.Среда".