У кого сохраняется до восьми месяцев высокий уровень антител после перенесенного коронавируса, выяснили ученые

Сохраняться до 8 месяцев высоким уровень антител к ковиду может у переболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в Медицинском университете Граца и Университетской клинике Граца, которые провели совместное исследование.
Ученые изучали анализы 326 добровольцев, у которых обнаружили коронавирус с помощью ПЦР-теста. Они перенесли болезнь без госпитализации. У них замеряли уровень антител в крови в течение года после выздоровления. Результаты показали высокое число антител в течение 8 месяцев. Уровень антител оказывался выше при проявлении симптомов ковида (температура, кашель, одышка, потеря вкуса и запаха) и одновременно наличии сопутствующих заболеваний.
"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, нервной системы или с высоким давлением обладают более высоким уровнем антител в отличие от участников без сопутствующих заболеваний", - цитирует ТАСС Чиару Банфи.
По ее данным, ковидные симптомы сохранялись долго: у 67% участников до 38 дней после инфицирования. Чаще всего это усталость, изменения вкуса и запаха, головные боли.