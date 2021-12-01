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У кого сохраняется до восьми месяцев высокий уровень антител после перенесенного коронавируса, выяснили ученые

3:22:5812/1/2021
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Уровень антител оказывается выше при проявлении симптомов ковида и наличии сопутствующих заболеваний.

Из-за дефицита реагентов Инвитро приостановили анализы на антитела
Высокий уровень антител у переболевших ковидом может сохраняться до восьми месяцев. Фото: Рixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Сохраняться до 8 месяцев высоким уровень антител к ковиду  может у переболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в Медицинском университете Граца и Университетской клинике Граца, которые провели совместное исследование.

Ученые изучали анализы 326 добровольцев, у которых обнаружили коронавирус с помощью ПЦР-теста. Они перенесли болезнь без госпитализации. У них замеряли уровень антител в крови в течение года после выздоровления. Результаты показали высокое число антител в течение 8 месяцев. Уровень антител оказывался выше при проявлении симптомов ковида (температура, кашель, одышка, потеря вкуса и запаха) и одновременно наличии сопутствующих заболеваний.

"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, нервной системы или с высоким давлением обладают более высоким уровнем антител в отличие от участников без сопутствующих заболеваний", - цитирует ТАСС Чиару Банфи.

По ее данным, ковидные симптомы сохранялись долго: у 67% участников до 38 дней после инфицирования. Чаще всего это усталость, изменения вкуса и запаха, головные боли.

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