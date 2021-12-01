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Около 400 детей умерли от коронавируса в России: Летальность дает дельта-штамм

3:34:4212/1/2021
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С начала пандемии дети составили более 5% всех заболевших ковидом.

Эксперт Центра им. Гамалеи сообщил, что около 350-400 детей в России умерли от ковида. Фото: Рixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Около 400 детей в России скончались от коронавируса за все время пандемии. Летальность от ковида среди несовершеннолетних достигает 0,005% случаев, рассказал 1 декабря главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Они не только болеют, но и умирают, правда, к счастью, это бывает редко. Считается, что примерно 0,005% детских случаев заканчиваются смертью. Это значит, что в России это где-то порядка 350-400 детей умерших", - цитирует профессора вирусологии RT.

По его словам, такую смертность дает дельта-штамм коронавируса.

С начала пандемии дети составили более 5% всех заболевших ковидом, сообщили в Минздраве.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области с начала пандемии умерли от коронавируса двое детей - один новорожденный и 2-месячная девочка.

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