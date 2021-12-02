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Разорвут свои отношения три знака зодиака из-за Нептуна в секстиле с Плутоном после 26 ноября 2021 года

7:15:0312/1/2021,Руби Миранда
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Нептун в секстиле с Плутоном вдохновляет на действия, и часто это действие связано с освобождением, восстанием и освобождением от связывающих уз.

Одна вещь, на которую мы можем рассчитывать - это то, что кто-то собирается уйти от строгой ответственности или от долгосрочных отношений. Фото: Pixabay.com

Нептун в секстиле с Плутоном. Здесь темная фантазия встречается с навязчивой идеей; где ошибки серьезны, а награда неизвестна, где три разлюбленных знака зодиака движутся дальше, и все это происходит 26 ноября 2021 года.

Одна вещь, на которую мы можем рассчитывать во время секстиля Нептуна с Плутоном 26 ноября 2021 года, - это то, что кто-то собирается уйти от строгой ответственности или от долгосрочных отношений. Не весело, но и избежать этого тоже нельзя, пишет yourtango.com.

Это изменение будет незаметным. Еще одна вещь, на которую этот транзит любит влиять, - это то, как мы думаем и как мы делаем выводы.

Нам хотелось бы думать, что спорадические решения хорошо продуманы, но, тем не менее, они импульсивны и сложны. Во время этого перехода мы испытаем перемену в наших взглядах; Независимо от того, ощущается ли он спорадическим или нет, здесь будут последствия.

Многие люди разлюбят человека, который считает иначе. Это может просто щелкнуть - из ниоткуда можно просто решить, что они больше не влюблены.

Нептун в секстиле с Плутоном вдохновляет на действия, и часто это действие связано с освобождением, восстанием и освобождением от связывающих уз.

Знаки зодиака, которые разлюбили Нептун в секстиле с Плутоном, начиная с 26 ноября 2021 года:

Близнецы

Единственное, что действительно больно здесь, когда вы попадаете под влияние Нептуна в секстиле с Плутоном, - это то, что вы испытали это чувство до того, как почувствуете разрушение любви. Разрыв любви приносит меланхолию и глубокую печаль, и хотя вы ненавидите думать, что это то, что у вас может быть больше, чем один раз в жизни - вот вы где, делаете это снова.

Разлюбить кого-то, кто зависит от вашей любви к нему. Что ж, им просто придется с этим разобраться, не так ли? Вы не можете нянчиться с чувствами другого человека или «исправить это» за них.

Этот человек просто больше не находится в вашей «юрисдикции», и вы разлюбили его. Тебе это не нравится, но пусть будет так. Это то, что есть, правда, Близнецы?

Скорпион

Нептун в секстиле с Плутоном - один из тех транзитов, на которые Скорпионы хорошо реагируют, поскольку он приводит вас в движение и позволяет достичь цели. В этом случае цель - легко подвести вашего партнера, потому что рано или поздно ему придется узнать вашу правду:

Вы их больше не любите. Вы никогда не намеревались никого обидеть, но можете и сделаете, если понадобится. Вы не видите необходимости причинять боль этому человеку, но не чувствуете, что можете провести еще один день под предлогом «быть парой». Нептун в секстиле с Плутоном заставляет вас признать, что вы не чувствуете себя парой.

Вы чувствуете себя пойманной в ловушку крысой, которая умрет, если вы не выберетесь из ловушки ваших нынешних отношений. Ваш ум крутится во время любого транзита Плутона, а с Нептуном в секстиле с Плутоном кажется, что все, о чем вы можете думать, - это убежать.

Рыбы

Вы разлюбили, и теперь вам нужно с этим справиться. Нептун в секстиле с Плутоном делает эту проблему «в центре внимания» вашей жизни.

Вы не хотите лгать своему партнеру , но вы также не сможете дольше поддерживать этот фасад. Им нужно знать, что вы больше не любите их, но, как вы дадите им знать об этом, когда все, что вы хотите сделать, это уклоняться, уклоняться, уклоняться?

Хотя Нептун в секстиле с Плутоном позволяет получить доступ к вашей внутренней глубине мысли, он не вдохновляет на общение.

Так что вам нужно будет выбрать подходящее время и место, чтобы подвести своего собеседника легко и без неприятностей. Вы больше не влюблены, но обязательно ли это должно превратиться в войну? Нет, Рыбы, это не так!

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