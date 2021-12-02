Магнитная буря 2 декабря 2021: волнения силой в три балла вызовет на магнитосфере непредсказуемое Солнце

Магнитные бури происходят на нашей планете довольно непредсказуемо. Предсказать точно, когда будет следующий геомагнитный удар — удается не всегда. Обычно они происходят от частиц, которые долетают до магнитосферы Земли с помощью солнечного ветра. На солнце часто происходят вспышки, от которых зависит какой силы будет следующая геомагнитная буря. Чем она сильнее, тем выше вероятность, что колебания магнитосферы будут длительными, а их оценка по баллам будет на высоком уровне.
2 декабря магнитная буря ожидается в конце дня. По прогнозам, волнения начнутся в 19.00 по новосибирскому времени, которые будут длиться до следующего дня.
Сильные магнитные бури оказывают значительное влияние на работу спутниковой связи и других важных технологий. Кроме того бури могут вызвать повреждения электросетей.
Также под влияние бури могут попасть метеозависимые. В их число входят чувствительные к погоде и люди с хроническими заболеваниями. Чаще это метеопаты, у которых имеются проблемы с сердцем, давлением, или с нервной системой.
Как чувствую себя наши читатели в бурю?Сжимает голову, давление скачет.
По ночам сильно чувствуется буря, напряжение появляется и бессонница.
С утра слабость, голова болит.
Суставы ломит и давление быстро меняется.
Тревожность повышается, тяжело дышать становится.
Как улучшить состояниеК возмущениям магнитосферы следует готовиться заранее и знать, что может ухудшиться ваше самочувствие.
- Необходимо разбавить свой рацион фруктами.
- Следует больше отдыхать, пить успокаивающие чаи и гулять на свежем воздухе.
- Особенно нужно следить за своим самочувствием людям с гипертонией и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким метеопатам нужно всегда держать под рукой привычные лекарства и проверять давление.
- Хорошо улучшает состояние в период магнитных бурь контрастный душ.