Авдей Радетель: для чего 2 декабря наши предки стучали обухом топора по косякам дверей и оконным рамам

2 декабря православные христиане отмечают память святого Авдея – одного из двенадцати ветхозаветных пророков. На Руси святого Авдея считали покровителем домашнего уюта и семейного благополучия. Поэтому его называли также Радетелем.
Ветхозаветный пророк стал автором книги, входящей в состав еврейской Библии и Ветхого Завета, которая заняла четвертое место среди книг пророков Ветхого Завета. Также, по легенде, он спас сто христиан, укрыв их в пещере, снабжая хлебом и водой.
Наши предки в Авдеев день читали молитвы, а также проводили обряды, которые остались еще с языческих времен. Чтобы защитить свой дом и себя от нечисти, люди стучали по косякам своих дверей, а также по оконным рамам обухом топора, серпом или ножом. Кроме того, оставляя на подоконниках чеснок или лук, защищали дом от вторжения злых духов.
По традиции, на Авдея Радетеля на улице плохая погода. Наступает мороз и холод, а также сильная метель. Считается, что это бесы буянят. Поэтому наши предки старались не выходить в этот день на улицу, чтобы не навлечь на себя беду. Оставаясь дом, готовили себе чай с медом, на травах, который называется “сбитень”.
Также обращались к Авдею с молитвой, прося защиты о семейном благополучии, хорошего урожая в следующем году, а также финансовой стабильности.