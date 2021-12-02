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Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: три очень нужных дела

2:15:3412/2/2021,София Мальцева
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В день иконы Пресвятой Богородицы наши предки соблюдали ряд строгих запретов.

Следует в этот день посетить храм, помолиться перед иконой Богоматери. Фото: Pixabay.com

Икона Богоматери “В скорбех и печалех Утешение” чтится ежегодно в православных храмах второго декабря. В этот день вспоминают ее историю появления в России, а также многочисленных чудес, которые произошли благодаря молитвам перед святым образом.

Как и многие другие иконы Пресвятой Богородицы, чудотворные копии этой иконы были найдены по всей Православной России, каждая со своей историей чудес. На этой иконе Пресвятая Богородица изображена стояще рядом со святыми мучениками.

Икона была прославлена в Вятском уезде в 19 веке, в то время, когда иерей Паисий, привезя с Афона икону, решил остановиться в селе Слободском, чтобы собрать пожертвования. Считается, что тогда впервые Пресвятая Богоматерь прославила икону различными чудесами.

Считается, что на этой иконе Богородица изображена как наша мать, которая чувствует боли людей. Православные христиане верят, что она просит за людей, принося нашу боль в присутствие своего Сына. Она молится нашими молитвами с любовью. Она-наша радость, потому что в своей любви она слышит нас. Ее непрестанное заступничество и ее безграничная любовь помогают исцелять наши печали.

В день иконы Пресвятой Богородицы наши предки соблюдали ряд строгих запретов. Например, запрещалось в этот день просить или давать в долг, встречаться с нежелательными людьми, поскольку может случиться конфликт. А конфликтовать в этот день считается грехом.

Следует в этот день посетить храм, помолиться перед иконой Богоматери. А также помочь нуждающимся милостыней или другими вещами.

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традициизапретыикона Богоматери"В скорбех и печалех Утешение"
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