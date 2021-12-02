Коронавирус при беременности не вредит мозгу ребенка: исследование

Согласно исследованию, представленному сегодня на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), COVID-19 легкой и средней степени тяжести у беременных женщин, по-видимому, не влияет на мозг развивающегося плода.
Спустя два года после начала пандемии есть доказательства того, что беременные женщины более уязвимы для вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Однако мало что известно о возможных последствиях для будущего ребенка заражения матери во время беременности. Вероятность и последствия вертикальной передачи, то есть передачи вируса от матери к плоду, остаются неясными, пишет medicalxpress.com.
«Женщины, инфицированные SARS-CoV-2 во время беременности, обеспокоены тем, что вирус может повлиять на развитие их будущего ребенка, как в случае с некоторыми другими вирусными инфекциями», - сказала старший автор исследования София Штекляйн, доктор медицины, из отделения радиологии. в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана в Германии. «На данный момент, хотя есть несколько сообщений о вертикальной передаче плода, точный риск и последствия остаются в значительной степени неясными. Целью нашего исследования было заполнить этот пробел в знаниях о влиянии инфекции SARS-CoV-2 на мать. на развитие мозга плода".
Доктор Штёкляйн и его коллеги использовали МРТ плода для изучения 33 пациенток с инфекцией COVID-19 во время беременности. В среднем у пациенток было около 28 недель беременности, при этом начало симптомов приходилось на срок чуть более 18 недель беременности. Наиболее частыми материнскими симптомами были потеря или снижение обоняния и вкуса, сухой кашель, лихорадка и одышка.
Два сертифицированных радиолога с многолетним опытом проведения МРТ плода оценили результаты сканирования. Они обнаружили, что развитие мозга в оцениваемых областях соответствовало возрасту у всех плодов. Не было обнаружено признаков инфицирования головного мозга плода.
«В нашем исследовании не было доказательств того, что инфекция SARS-CoV-2 у матери оказывает какое-либо влияние на развитие мозга будущего ребенка» , - сказал доктор Штёкляйн. «Этот факт должен успокоить пострадавших родителей».
Доктор Штёкляйн предупредил, что в исследование включались только матери с легкими или умеренными симптомами, не госпитализированные.
«Поскольку влияние тяжелой инфекции на развитие мозга у плода окончательно не определено, активная защита от инфекции SARS-CoV-2 во время беременности остается важной», - сказала она.
В рамках этой защиты Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют вакцинацию всем людям в возрасте от 12 лет и старше, включая женщин, которые беременны или думают о беременности. CDC отмечает, что вакцина может защитить от тяжелого заболевания.
«Пока что вакцинация является наиболее многообещающей защитой от COVID-19», - сказал доктор Штёкляйн. «Любые потенциальные побочные эффекты поддаются контролю даже у беременных женщин. Поэтому, несмотря на обнадеживающие результаты нашего исследования, беременным женщинам следует серьезно подумать о вакцинации».
Исследователи будут следить за пациентами в течение следующих пяти лет, включая детальную неонатальную оценку, а также оценку неврологического развития.