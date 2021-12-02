Прогноз пандемии коронавируса: что нас ждет дальше?

В следующем году мир может стать свидетелем того, как пандемия COVID начнет превращаться в эндемическое заболевание, подобное другим, с которыми живет человечество, если только вопиющее неравенство в доступе к вакцинам не затянет ее и не появятся худшие варианты.
Даже когда страны пытаются бороться с новым тревожным вариантом вируса, а Европа борется с возрождением зимы, эксперты в области здравоохранения говорят, что сдерживание пандемии в следующем году возможно, пишет medicalxpress.com.
Существуют все ноу-хау и инструменты, необходимые для установления контроля над вирусом, и появляются постоянно растущие запасы безопасных и эффективных вакцин и новые методы лечения.
Но остается неясным, сделаем ли мы необходимый трудный выбор или позволим пандемии продолжать бушевать, потенциально открывая путь к гораздо худшей ситуации.
«Траектория этой пандемии находится в наших руках», - заявила недавно журналистам Мария Ван Керхове, главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по кризису COVID.
Сможем ли мы «достичь состояния, в котором мы получим контроль над передачей в 2022 году? Абсолютно», - сказала она. «Мы уже могли это сделать, но мы этого не сделали».
Через год после появления на рынке первых вакцин во всем мире было введено более 7,5 миллиардов дозИ мир находится на пути к производству около 24 миллиардов доз к июню следующего года - более чем достаточно для всех на планете.
Но острая нехватка вакцин в более бедных странах и сопротивление некоторых из них делать уколы там, где они доступны, сделали страны уязвимыми, поскольку новые, более заразные варианты, такие как Delta, вызывали волну за волной инфекции.
И поэтому сцены интубированных пациентов в переполненных больницах и длинные очереди людей, пытающихся найти кислород для своих близких, продолжаются.
Изображения импровизированных погребальных костров, горящих в Индии, пострадавшей от Дельты, олицетворяют человеческие жертвы пандемии.
Официально во всем мире умерло более 5,1 миллиона человек, хотя, по данным ВОЗ, фактические потери, вероятно, в два-три раза превышают эту цифру.
В Соединенных Штатах, которые остаются наиболее пострадавшей страной, где погибло около 800000 человек, в аккаунте FacesOfCovid в Твиттере постоянно появляются короткие некрологи, в том числе многие, кто не получил укола.
Аманда, 36-летняя учительница математики из Кентукки. Крис, 34-летний тренер по футболу в средней школе из Канзаса. Чери, 40-летняя учительница чтения в 7-м классе из Иллинойса. их сообщества. Все очень любимы. Все непривитые ", - прочитал недавний пост.
Часть мебелиСпустя два года после того, как вирус впервые обнаружился в Китае, страны все еще колеблются между открытием и восстановлением ограничений.
Протесты против вакцинации сотрясают ряд стран Европы, вновь ставших эпицентром пандемии, на фоне новых ограничений и надвигающейся обязательной вакцинации.
Несмотря на такие сцены, многие эксперты предполагают, что фаза пандемии скоро закончится.
COVID не исчезнет полностью, но станет в значительной степени контролируемой эндемической болезнью, с которой мы научимся жить, как грипп, говорят они.
По сути, он станет «частью мебели», сказал AFP Эндрю Ноймер, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Ирвине.
Ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи также сказал, что усиление вакцинации должно скоро привести нас к тому моменту, когда COVID «может время от времени проявляться на заднем плане, но он не будет доминировать над нами так, как сейчас».
БлизорукостьНо вопиющее неравенство в доступе к вакцинам остается серьезной проблемой.
По данным ООН, около 65 процентов людей в странах с высоким доходом получили хотя бы одну дозу вакцины, но чуть более семи процентов в странах с низким доходом.
Клеймо дисбаланса как моральное возмущение, ВОЗ призвала богатые страны воздержаться от повторных прививок полностью вакцинированным до тех пор, пока наиболее уязвимые повсюду не получат свои первые уколы, но безрезультатно.
Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что продолжение распространения COVID в некоторых местах резко увеличивает шансы появления новых, более опасных вариантов, подвергая риску весь мир.
Еще больше внимания таким опасениям привлекло появление на прошлой неделе Omicron, нового варианта COVID, впервые обнаруженного в южной части Африки.
ВОЗ предупредила, что он представляет «очень высокий» риск во всем мире, хотя остается неясным, является ли он более заразным, опасным или лучше уклоняется от вакцинной защиты, чем предыдущие варианты.
«Никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все», - повторял глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус с самого начала пандемии.
Гаутам Менон, профессор физики и биологии в университете Ашока в Индии, согласился с тем, что в интересах богатых стран обеспечить, чтобы более бедные страны также получали уколы.
«Было бы близоруким полагать, что просто сделав прививку, они избавились от проблемы», - сказал он.
Двойная пандемия?Эксперты предупреждают, что если миру не удастся устранить дисбаланс, худшее еще впереди.
Один кошмарный сценарий, описанный ВОЗ, предполагает, что пандемия COVID выйдет из-под контроля на фоне постоянного потока новых, более опасных вариантов, даже если отдельный вирус, переносимый комарами, похожий на Зика, вызывает параллельную пандемию.
Беспорядок, дезинформация и миграционные кризисы, вызванные людьми, покидающими районы, подверженные комарам, подорвут доверие к властям и науке, поскольку системы здравоохранения рухнут и последуют политические беспорядки.
По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, это один из нескольких «вероятных» сценариев.
«Двойная пандемия вызывает особую озабоченность, потому что у нас есть один вирус, вызывающий пандемию, и многие другие выстроились в очередь».
ВОЗ призывает страны подписать договор о пандемии, чтобы помочь подготовиться к будущим кризисам и предотвратить их.
«Это, конечно, не последний опасный патогенный вирус, с которым мы столкнемся», - сказал Джейми Метцл, футурист в области технологий и здравоохранения.
Независимо от того, как будет развиваться ситуация с COVID, «ясно, что полной демобилизации у нас никогда не будет».