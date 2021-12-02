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Постковидный синдром: нарушения дыхания, синдром хронической усталости - что еще?

8:00:1112/1/2021,от Американского колледжа кардиологии
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Многие пациенты с COVID-19, некоторые из которых никогда не были госпитализированы, сообщают о стойких симптомах после выздоровления после первоначального диагноза COVID-19.

Восстановление после острой инфекции COVID может быть связано с остаточным повреждением органов. Фото: Pixabay

Согласно исследованию, опубликованному в JACC: Heart Failure , у многих пациентов, перенесших COVID-19 на дальние расстояния, наблюдается синдром хронической усталости и другие проблемы с дыханием через несколько месяцев после их первоначального диагноза COVID-19. -19 и синдром хронической усталости.

Синдром хронической усталости - это заболевание, которое часто может возникать после вирусной инфекции и вызывать жар, боль, длительную усталость и депрессию. Многие пациенты с COVID-19, некоторые из которых никогда не были госпитализированы, сообщают о стойких симптомах после выздоровления после первоначального диагноза COVID-19. У этих пациентов есть PASC (пост-острые последствия инфекции SARS-CoV-2), но их чаще называют «дальнобойщики». Сильная усталость, когнитивные трудности, неосвежающий сон и миалгия (боли в мышцах) - все это считалось основными симптомами для пациентов с PASC, что аналогично тому, что наблюдали исследователи после эпидемии SARS-CoV-1 в 2005 году, когда 27% пациентов соответствовали критериям. при миалгическом энцефаломиелите / синдроме хронической усталости (ME / CFS) через четыре года.

В этом исследовании ученые наблюдали за 41 пациентом (23 женщины, 18 мужчин) в возрасте от 23 до 69 лет. Пациенты были направлены на проспективное исследование пульмонологами или кардиологами, и у всех были нормальные функциональные тесты легких, рентген грудной клетки, компьютерная томография грудной клетки и эхокардиограммы. Пациентам ранее был поставлен диагноз острой инфекции COVID-19 в течение периода от трех до 15 месяцев до прохождения сердечно-легочной нагрузки (CPET), и они продолжали испытывать необъяснимую одышку.

«Восстановление после острой инфекции COVID может быть связано с остаточным повреждением органов», - сказала Донна М. Манчини, доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии Медицинской школы Икана на горе Синай и ведущий автор исследования. «Многие из этих пациентов сообщили об одышке, и сердечно-легочная физическая нагрузка часто используется для определения ее первопричины. Результаты CPET демонстрируют несколько аномалий, включая снижение способности к физической нагрузке, чрезмерную респираторную реакцию и аномальные паттерны дыхания, которые могут повлиять на их нормальную повседневную деятельность".

Перед тренировкой пациенты прошли собеседование для оценки ME / CFS. Их попросили оценить, насколько за предыдущие шесть месяцев усталость снизила их активность на работе, в личной жизни и / или в школе; и как часто они испытывали боль в горле, болезненные лимфатические узлы, головную боль, боли в мышцах, жесткость суставов, неосвежающий сон, трудности с концентрацией внимания или ухудшение симптомов после легкой нагрузки. ME/CFS считали присутствующим, если хотя бы один из первых критериев был оценен как сильно затронутый, а как минимум четыре симптома во втором критерии были оценены как умеренные или более сильные. Почти половина (46%) пациентов соответствовали критериям ME/CFS.

Пациенты, подключенные к электрокардиограмме, пульсоксиметру и манжете для измерения кровяного давления, сидели на стационарном велосипеде и использовали одноразовый мундштук для измерения выдыхаемых газов и других параметров вентиляции. После короткого периода отдыха пациенты начали упражнения, сложность которых увеличивалась на 25 Вт каждые три минуты. Измерялись пиковое потребление кислорода (VO 2 ), выработка CO 2, скорость вентиляции и объем.

Почти у всех пациентов (88%) наблюдались патологические паттерны дыхания, называемые дисфункциональным дыханием. Дисфункциональное дыхание чаще всего наблюдается у пациентов с астмой и определяется как частое поверхностное дыхание. Пациенты также имели низкие значения CO 2 в покое и при физической нагрузке, что свидетельствует о хронической гипервентиляции. Кроме того, у большинства пациентов (58%) имелись доказательства нарушения кровообращения до максимальной производительности при физической нагрузке из-за сердечной дисфункции и / или аномальной легочной или периферической перфузии.

«Эти данные свидетельствуют о том, что в подгруппе дальнобойщиков гипервентиляция и/или дисфункциональное дыхание могут лежать в основе их симптомов. Это важно, поскольку эти аномалии могут быть устранены с помощью дыхательных упражнений или« переобучения», - сказал Манчини.

Есть несколько ограничений этого исследования. Это небольшое одноцентровое наблюдательное исследование. Ошибка отбора могла иметь место, когда исследователи изучали пациентов с преимущественно необъяснимой одышкой. Также необходимо выполнить корреляцию результатов с изображениями легких и сердца.

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коронавирусCOVID-19Хроническая усталость
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