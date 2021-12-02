Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Знаменитые и чудотворные списки иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: где верующим увидеть святыню и о чем помолиться святому лику

2:30:0512/2/2021,София Мальцева
0

Впервые эту икону привез Афанасий третий с горы Афон.

Икона Божией Матери "В скорбех и печалех утешение". Фото: k-istine.ru

На протяжении всей истории многим иконам Пресвятой Богородицы приписывались чудеса. Кроме того, есть те Иконы, которые, возможно, и не были чудотворными, но все же почитались с надеждой на заступничество Божией Матери.

Матерь Божья, В скорбех и печалех Утешение -так называются чудотворные иконы аналогичного дизайна.

Ее списки хранятся по всему православному миру. Впервые эту икону привез Афанасий третий с горы Афон. Однако, когда он скончался в 1654 году образ перевезли в Ватопедский монастырь на горе Афон. Святое изображение с великим благоговением доставили в Преображенскую женскую обитель города Вятки. В Слободском составил список иконы восемнадцатилетний юноша, который был исцелен от немоты.

27 марта 1890 года точную копию святого образа привезли в Россию, поместив в Благовещенском соборе Санкт-Петербурга, храма-представительства Андреевского скита на Афоне.

В Алексиево-Акатовском женском монастыре в Воронеже, кроме того есть список этой святыни, в котором говорится: “Икону написали и освятили на Святой горе в Русском монастыре святого Иоанна Златоуста при настоятеле Кирилле в 1905 году”. Святой образ был отреставрирован в 1999 году.

Со всех городов верующие и страждущие съезжаются к святыням, чтобы поклониться чудотворной иконе, прося ее об утешении в горе, унынии. Считается, что после молитвы к Богородице, все печали смягчаются, становится немного легче. Особенно, если молиться с искренней верой.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициимолитвапраздникиикона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете праздник иконы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Знаменитые и чудотворные списки иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: где верующим увидеть святыню и о чем помолиться святому лику
2:30:05 12/2/2021
Знаменитые и чудотворные списки иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: где верующим увидеть святыню и о чем помолиться святому лику
Какую вакцину от коронавируса выбрать пожилым россиянам и чем ревакцинироваться тем, кому за 65+
2:28:31 12/2/2021
Какую вакцину от коронавируса выбрать пожилым россиянам и чем ревакцинироваться тем, кому за 65+
В Подмосковье ученик 11 класса умер прямо во время итогового экзамена
2:27:30 12/2/2021
В Подмосковье ученик 11 класса умер прямо во время итогового экзамена
«Желудочный ковид»: что это и насколько опасно заболевание
2:24:06 12/2/2021
«Желудочный ковид»: что это и насколько опасно заболевание
Милейшие поздравления в День пушистой нежности 2 декабря
2:15:52 12/2/2021
Милейшие поздравления в День пушистой нежности 2 декабря
Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: три очень нужных дела
2:15:34 12/2/2021
Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: три очень нужных дела
У переболевших коронавирусом участились случаи диабета
2:11:04 12/2/2021
У переболевших коронавирусом участились случаи диабета
Что запрещено делать в день памяти святого пророка Авдия: и с кем лучше провести день. Сильная молитва святителю
2:00:04 12/2/2021
Что запрещено делать в день памяти святого пророка Авдия: и с кем лучше провести день. Сильная молитва святителю
Пожелания на удачу в День фортуны 2 декабря – открытки на телефон
1:45:54 12/2/2021
Пожелания на удачу в День фортуны 2 декабря – открытки на телефон
Грешно ли работать 2 декабря в праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»?
1:30:58 12/2/2021
Грешно ли работать 2 декабря в праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»?