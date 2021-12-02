Знаменитые и чудотворные списки иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: где верующим увидеть святыню и о чем помолиться святому лику

На протяжении всей истории многим иконам Пресвятой Богородицы приписывались чудеса. Кроме того, есть те Иконы, которые, возможно, и не были чудотворными, но все же почитались с надеждой на заступничество Божией Матери.
Матерь Божья, В скорбех и печалех Утешение -так называются чудотворные иконы аналогичного дизайна.
Ее списки хранятся по всему православному миру. Впервые эту икону привез Афанасий третий с горы Афон. Однако, когда он скончался в 1654 году образ перевезли в Ватопедский монастырь на горе Афон. Святое изображение с великим благоговением доставили в Преображенскую женскую обитель города Вятки. В Слободском составил список иконы восемнадцатилетний юноша, который был исцелен от немоты.
27 марта 1890 года точную копию святого образа привезли в Россию, поместив в Благовещенском соборе Санкт-Петербурга, храма-представительства Андреевского скита на Афоне.
В Алексиево-Акатовском женском монастыре в Воронеже, кроме того есть список этой святыни, в котором говорится: “Икону написали и освятили на Святой горе в Русском монастыре святого Иоанна Златоуста при настоятеле Кирилле в 1905 году”. Святой образ был отреставрирован в 1999 году.
Со всех городов верующие и страждущие съезжаются к святыням, чтобы поклониться чудотворной иконе, прося ее об утешении в горе, унынии. Считается, что после молитвы к Богородице, все печали смягчаются, становится немного легче. Особенно, если молиться с искренней верой.