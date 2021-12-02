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Молнупиравир при коронавирусе эффективен, но может нести опасность для беременных

8:30:3612/1/2021,Вам нужна такая таблетка?
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Почти 7 процентов пациентов, которые получали препарат Merck в течение пяти дней после появления симптомов COVID-19, оказались в больнице, и один умер.

Агентство не обязано следовать советам своих консультативных комиссий, но обычно это делает. Фото: Pixabay

Экспериментальная противовирусная таблетка Мерка от COVID-19 кажется эффективной, но может представлять риски для беременных, включая врожденные дефекты и токсичность для развивающихся плодов, согласно Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США.

В пятницу утром компания Merck объявила обновленные результаты своего исследования молнупиравира, которые показали меньшую пользу, чем предполагалось ранее: среди более чем 1400 взрослых, участвовавших в исследовании компании, препарат снизил совокупный риск госпитализации и смерти на 30 процентов, то есть меньше, чем на 50 процентов вначале, пишет medicalxpress.com.

Почти 7 процентов пациентов, которые получали препарат Merck в течение пяти дней после появления симптомов COVID-19, оказались в больнице, и один умер. Это по сравнению с 10 процентами госпитализированных пациентов, которые принимали плацебо, и девятью смертельными случаями.

Согласно анализу ученых FDA, потенциальные риски были также выявлены в ходе исследований молнупиравира на животных. Отчет агентства был опубликован перед встречей во вторник внешних экспертов FDA, которые будут взвешивать экстренное применение таблетки .

Основываясь на своих выводах, FDA спросит свою группу экспертов , нельзя ли никогда не давать таблетки во время беременности или их можно использовать в определенных ситуациях, когда польза превышает риски. Ученые FDA заявили, что, учитывая проблемы безопасности, компания Merck согласилась, что препарат не будет использоваться у детей.

Агентство не обязано следовать советам своих консультативных комиссий, но обычно это делает.

Согласно обзору FDA, данные небольшого клинического испытания на людях, в котором оценивалась таблетка, не показали «серьезных проблем с безопасностью» . Около 2% пациентов испытали диарею.

Если будет разрешено, эти таблетки станут первыми, которые пациенты из США смогут принимать дома, чтобы облегчить симптомы и ускорить выздоровление. Он уже разрешен для использования в экстренных случаях в Великобритании.

Молнупиравир работает, вставляя крошечные мутации в генетический код коронавируса, чтобы остановить размножение вируса.

Ученые FDA отметили, что препарат вызывает небольшие изменения в белке-шипе, используемом коронавирусом для проникновения в клетки человека, и теоретически эти изменения могут привести к появлению новых опасных вариантов, сообщает AP.

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коронавирусCOVID-19 вакцинамолнупиравир
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