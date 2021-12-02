Сила антител к коронавирусу зависит от возраста и пола: у кого иммунитет сильнее - у мужчин или женщин?

Исследование показало, что у женщин и детей уровень антител выше, чем у мужчин после второй вакцины против коронавируса. Ученые предполагают, что это связано с тем, что тестостерон естественным образом подавляет иммунную систему.
Исследование также показало, что люди в возрасте до 65 лет имеют более высокий уровень, чем те, кто выше. Тем не менее, через шесть месяцев после второго джеба уровни по всем направлениям упали на 50%. Новое исследование показывает, что ваш пол и возраст определяют уровень антител после приема двух доз коронавируса Pfizer-BioNTech, пишет dailymail.co.uk.
Техас научно - исследовательский институт биомедицины, в сотрудничестве с Университетом Вероны, Италия , обнаружили антитела пик выше для женщин и детей , чем у мужчин и лиц в возрасте старше 65 лет .
Было обнаружено, что у участников исследования в возрасте до 65 лет уровень антител более чем в два раза превышал пороговый уровень.
Однако исследование, которое считается крупнейшим в мире исследованием распространенности антител с течением времени, также показало, что уровни снизились на 50 процентов в течение шести месяцев для всех - независимо от возраста и пола.
Брэндон Майкл Генри, доктор медицины, ученый-медик и постдокторский исследователь из Texas Biomed, который был одним из руководителей исследования, сказал в своем заявлении : «Пока мы видим, насколько хорошо вакцины помогли избежать попадания людей в больницу и предотвратить опасные для жизни заболевания, антитела уровни быстро снижаются у всех людей, независимо от возраста и пола.
«Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что ревакцинации для всех взрослых будут важны для поддержания уровня антител, чтобы мы могли продолжать создавать эффективный иммунный ответ против инфекции COVID-19 и предотвращать летальные исходы от COVID-19».
Результаты основаны на группе из 787 медицинских работников в Италии в возрасте от 21 до 75 лет, получивших две дозы вакцины.
Исследователи измерили уровни антител у испытуемых до вакцинации, после второй дозы и через один, три и шесть месяцев после второй прививки.
Ученые предполагают, что различие между полами связано с гормонами в организме, в частности с тестостероном у мужчин.
Согласно пресс-релизу, тестостерон «естественным образом подавляет иммунную систему, тогда как эстроген, который выше у женщин, как известно, усиливает иммунные реакции».
Кроме того, некоторые гены, которые кодируют определенные иммунные белки, находятся на Х-хромосоме, а поскольку у женщин две Х-хромосомы, это может помочь повысить иммунную активность.
«Обычно активна только одна Х-хромосома, а другая в основном деактивирована, но есть доказательства того, что иммунные гены остаются активными на этой избыточной хромосоме и помогают повысить иммунный ответ у женщин», - сказал Генри.
Генри также проводил систематические обзоры, которые показывают аналогичные результаты для возраста и пола.
Он и его коллеги разработали метод стандартизации результатов исследований уровней антител, изучив процентное изменение уровней антител, в 32 исследованиях с участием более 5000 человек.
«На протяжении всей пандемии мы наблюдали, как больше пожилых людей и мужчин страдают от самых тяжелых последствий COVID-19», - сказал Генри.
«Эти исследования указывают на более слабый иммунный ответ против SARS-CoV-2 как на фактор, способствующий этому явлению».
Генри подчеркнул, что снижение уровня антител не означает, что вакцины неэффективны.
И отмечает, что, поскольку «антитела продолжают снижаться со временем, бустерные дозы могут помочь поддерживать адекватный уровень этих жизненно важных антител», - поделился он в заявлении.
Исследование проводится в тот момент, когда мир сталкивается с новым вариантом коронавируса, который, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представляет собой «очень высокий» глобальный риск».