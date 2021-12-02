NASA открыло секрет, где будет полностью видно полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года?

Полное солнечное затмение достигнет максимальной степени примерно в 07:33 по Гринвичу. Однако это будет видно только зрителям у побережья шельфового ледника Ронне. Между тем частичное солнечное затмение коснется областей Австралии, Чили и Новой Зеландии. Следующее полное солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года над Америкой.
Единственное полное солнечное затмение в этом году произойдет на этой неделе, но у вас может быть какой-то способ насладиться им - полное событие будет видно только из Антарктиды, заявило НАСА.
Затмение, которое произойдет в субботу 4 декабря, достигнет максимальной степени примерно в 07:33 по Гринвичу для зрителей у края шельфового ледника Антарктиды Ронне.
Хотя это может быть в значительной степени упущено, зрители в других частях южного полушария, в том числе в некоторых частях Австралии, Чили и Новой Зеландии, увидят частичное затмение, пишет dailymail.co.uk.
Следующее полное солнечное затмение произойдет не раньше 8 апреля 2024 года, но, в отличие от события на этой неделе, оно будет широко видно в некоторых частях Канады, Мексики и США.
В то же время в Европе полного солнечного затмения в этом столетии не ожидается. Солнечные затмения происходят, когда луна проходит между Землей и Солнцем, отбрасывая тень на Землю. Существуют различные типы, в зависимости от того, какая часть Солнца кажется невидимой для наблюдателя в данном месте.
Для полного солнечного затмения - когда солнце временно полностью закрыто луной для тех, кто находится в самом центре лунной тени - все три небесных тела должны находиться на прямой линии.
Зрители видят, что небо становится очень темным, как если бы это было на рассвете или в сумерках, в то время как можно также увидеть солнечную корону или внешнюю атмосферу вокруг Луны.
Корона обычно закрывается ярким лицом Солнца.
Подобное явление, ежегодное солнечное затмение, происходит, когда Луна кажется немного меньше Солнца, не может полностью заблокировать ее и оставляет вокруг нее так называемое «кольцевое кольцо» в момент наибольшего затмения.
Следующее кольцевое затмение должно пройти через Северную Америку 14 октября 2023 года.
В то время как полное солнечное затмение на выходных, вероятно, останется почти полностью недооцененным, многие места в южном полушарии по-прежнему получат удовольствие, пояснили в НАСА.
«В некоторых местах, хотя зрители не смогут увидеть полное солнечное затмение, вместо этого они испытают частичное солнечное затмение», - говорится в сообщении в блоге.
Это происходит, когда Солнце, Луна и Земля не совсем выровнены. Солнце будет иметь темную тень только на части его поверхности.
«Зрители в некоторых частях острова Святой Елены, Намибии, Лесото, Южной Африки, Южной Георгии и Сандвичевых островов, островов Крозе, Фолклендских островов, Чили, Новой Зеландии и Австралии увидят частичное солнечное затмение 4 декабря».
НАСА предупредило, что для многих из этих мест частичное затмение произойдет примерно во время восхода или заката.
Соответственно, зрители, желающие наблюдать за событием, должны будут иметь четкое представление о горизонте, чтобы действительно увидеть затмение.
Если позволит погода, НАСА планирует транслировать в прямом эфире вид полного солнечного затмения с ледника Юнион в Антарктиде как на YouTube, так и на веб-сайте НАСА .
Трансляция, предоставленная антарктической экспедицией JM Pasachoff, начнется 4 декабря в 1:30 по восточному стандартному времени (6:30 по Гринвичу) и продлится до 3:37 по восточному стандартному времени (8:37 по Гринвичу).
По заявлению НАСА, завершение проекта начнется в 2:44 по восточному стандартному времени (7:44 по Гринвичу).