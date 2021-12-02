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Опрос: как растут опасения общества по поводу коронавируса? Что изменилось с появлением Омикрона?

11:00:3212/1/2021,Мишель Граттан, Разговор
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Качественное исследование, проведенное Триш Прентис, старшим научным сотрудником Исследовательского института Scanlon Foundation, включало 66 интервью во всех континентальных штатах.

Пандемия затронула экономику многих стран. мира. Фото: Pixabay

Согласно исследованию, которое также показывает, что COVID не поколебал социальную сплоченность нации, обеспокоенность австралийцев по поводу пандемии резко меняется по мере того, как волны приходят и уходят.

Отчет Исследовательского института Фонда Скэнлона за 2021 год показал, что в июле прошлого года 63% респондентов считали пандемию «самой важной проблемой, с которой сегодня сталкивается Австралия», в то время как только 15% назвали экономику, пишет medicalxpress.com.

Эндрю Маркус из Университета Монаша, написавший отчет, сказал, что всплеск отражает «беспрецедентный уровень беспокойства, полученный в ответ на открытый вопрос, который обычно получает широкий диапазон ответов».

Но к ноябрю 2020 года только 32% оценили пандемию как самую серьезную проблему, а 24% назвали экономику.

Затем, в июльском опросе 2021 года, когда публиковались негативные отзывы о развертывании вакцины и началась третья волна, рейтинг подскочил до 59%, а экономика упала до 9%.

Эти американские горки, вызывающие обеспокоенность общественности, особенно актуальны с учетом появления нового сорта Omicron, информация о котором остается скудной. Это показывает, насколько быстро развитие пандемии может изменить приоритеты людей.

В связи с приближением выборов в первой половине следующего года, данные Скэнлона подчеркивают, что то, что будет в центре внимания общественности, в ближайшие месяцы непредсказуемо, что частично зависит от хода пандемии за границей, а следовательно, и в Австралии.

Опрос Scanlon, который проводится с 2007 года, охватывал 3572 человека в 2021 году и задавал более 110 вопросов. Он также включал качественное исследование.

Как было отражено в других исследованиях, опрос показал, что доверие к правительству, которое было низким, подскочило после удара пандемии, но начало падать. Доверие к федеральному правительству, которое будет делать все или большую часть времени правильно для австралийцев, составляло 44% в 2021 году. Это на 10 пунктов ниже, чем в июле 2020 года, но остается намного выше долгосрочного среднего показателя.

В этом году одобрение ответа федерального правительства составило 52% по сравнению с 85% в прошлом году.

Несмотря на периодические осуждения правительством Моррисона длительных суровых закрытий межгосударственных границ, общественность поддержала.

«Правительства штатов, которые смогли остановить передачу вируса и избежать длительных изоляций, по-прежнему получали очень высокую оценку с одобрения правительства Западной Австралии и Южной Австралии, близкую к 90%, в то время как Новый Южный Уэльс, который также имел очень высокий уровень в 2020 году одобрение упало до 59% », - говорится в отчете.

«Несмотря на то, что имели место протесты против блокирования правительством, которые привлекли большое внимание средств массовой информации, исследование показывает, что одобрение блокировок получило поддержку почти 90%».

В июле этого года 87% опрошенных по стране считали ограничения на изоляцию определенно или, вероятно, необходимыми. В наиболее пострадавших штатах их число составило 91% в Новом Южном Уэльсе и 85% в Виктории.

Несмотря на трудные времена, австралийцы с удивительным оптимизмом смотрели в будущее: 71% были оптимистичны в 2021 году, что на самом деле больше, чем показатель до COVID 2019 года в 63%.

Отражая влияние высокого уровня государственной финансовой помощи во время кризиса, «удивительным открытием является то, что в 2020 и 2021 годах было получено больше положительных ответов на ряд финансовых вопросов по сравнению с предыдущими двумя годами».

Например, 71% были удовлетворены своим нынешним финансовым положением в июле этого года.

Одним из кардинальных изменений в опросе стало значительное улучшение восприятия людьми масштабов проблемы расизма.

С ноября прошлого года доля тех, кто считает расизм очень большой или большой проблемой, выросла на 20 пунктов до 60%.

В отчете говорится, что такой рост количества ответов на общий вопрос был почти беспрецедентным в опросах Scanlon, и его время трудно объяснить. По его словам, не было никаких признаков увеличения доли респондентов с ксенофобскими и расистскими взглядами.

Но в последнем опросе, как и в прошлых опросах Scanlon на протяжении многих лет, о самом высоком уровне дискриминации сообщили австралийцы неанглоязычного происхождения.
На вопрос о том, подвергались ли они дискриминации в прошлом году из-за цвета кожи, этнического происхождения или религии, 11% австралийцев ответили, что они страдали, как и 12% тех, кто родился за границей в англоязычной стране.

Это по сравнению с 34% тех, кто родился за границей в неанглоязычной стране, включая 38% тех, кто родился в Китае, Гонконге или Тайване, и 40% всех респондентов, родившихся в Азии.

Качественное исследование, проведенное Триш Прентис, старшим научным сотрудником Исследовательского института Scanlon Foundation, включало 66 интервью во всех континентальных штатах с акцентом на области с относительно высоким культурным и религиозным разнообразием.

«Интервью показывают, что пандемия не нарушила социальную сплоченность. Не было никаких свидетельств широко распространенной напряженности в сообществах, конфликта или продолжающихся нападений на членов определенных культурных сообществ», - говорится в отчете.

Но интервью выявили различия в опыте и способности справляться между разными когортами в сообществе.

Женщины почувствовали особое влияние (например, в целом они несли большую ответственность за домашнее обучение), а дети пострадали от сокращения социальных контактов, что имело последствия для их развития.

Родители с плохим английским сталкивались с препятствиями, помогая своим детям, а те, кто плохо знал грамотность, чувствовали себя беспомощными в домашнем обучении. Беженцы и соискатели убежища испытали большее психологическое воздействие.

В отчете создается «индекс сплоченности», который объединяет субъективные и объективные показатели для построения монитора сплоченности. В качестве показателей использовались доход, занятость, здоровье, образование и участие сообщества. Индикаторы отслеживались за десятилетие 2008–1818 годов. Если использовать 2007–2008 годы в качестве эталона 100, то за десятилетие произошло небольшое снижение на шесть пунктов.

Несмотря на сильную социальную сплоченность, в отчете указываются на потенциальные угрозы для нее, в том числе на значительное число молодых людей, которым не удается успешно перейти от школы к дальнейшему образованию, обучению или трудоустройству.

Исследование для отчета финансировалось Фондом Скэнлона при поддержке федерального правительства. Фонд Scanlon Foundation был основан в 2001 году с целью повышения и развития социальной сплоченности в Австралии.

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