3 декабря – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: как следует провести день

Праздник Входа в Храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии отмечается ежегодно 4 декабря, а 3 декабря отмечается его Предпразднство, поскольку торжество относится к двунадесятым церковным праздникам. Этот день посвящен тому времени, когда Дева Мария, будучи маленьким ребенком, вошла в Иерусалимский храм.
Ее родители, согласно своему обету Господу, повели ее в Храм Соломона, где Она осталась во Святая Святых, прожив там до своего совершеннолетия - до своего обручения с Иосифом.
Родители Иоахим и Анна переоделись в свои лучшие наряд, нарядили Марию и отправились вместе с ней в Иерусалим.
Ее встретил первосвященник, который взял девушку за руку и повел в Святая Святых. Эта Процессия из Назарета шла, двигаясь с зажженными свечами, молитвами и священными песнопениями, наконец, достигла Иерусалимского храма после нескольких дней пути. Прежде чем войти в Храм, Деве Марии пришлось преодолеть пятнадцать высоких ступеней, что было очень трудной задачей для трехлетнего ребенка. Однако святая Мария смело наступила на первую из них и, укрепленная силой свыше, одну за другой преодолела их всех, представ перед первосвященником.
До и после Введения и до самого Благовещения нельзя копать землю, чтобы не нарушать ее покой и урожайность будущего года. Почва в зимний период отдыхает и набирает сил на лето.
В этот день девушки проводили обряды и ритуалы, чтобы во сне увидеть своих женихов.