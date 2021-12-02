Определить постковидный синдром скоро можно будет при помощи теста

Эксперт сказал, что есть причины для оптимизма в отношении возможности создания простых тестов, чтобы определить, давно ли у кого-то COVID.
Длительный COVID - это термин, который относится к состоянию, при котором у людей наблюдаются стойкие системы COVID-19, которые могут длиться в течение недель, месяцев или более года после того, как инфекция прошла.
С этим состоянием связан широкий спектр устойчивых симптомов, таких как усталость, одышка, боль в груди и проблемы с памятью и концентрацией, пишет medicalxpress.com.
Профессор Дэнни Альтманн из Департамента иммунологии и воспаления Имперского колледжа Лондона - один из ведущих исследователей, работающих над пониманием того, почему у некоторых людей стойкие симптомы COVID-19, в то время как другие полностью выздоравливают от инфекции.
Его команда разрабатывает тесты для изучения противовирусного иммунитета, субпопуляций лейкоцитов и паттернов аутоиммунных антител у людей с длительным периодом COVID по сравнению с теми, кто выздоровел от COVID-19, в надежде, что исследование поможет найти потенциальные методы лечения этого состояния.
Диагностика длительного COVIDПрофессор Альтманн сказал на недавнем онлайн-семинаре Академического научного центра здоровья Имперского колледжа (AHSC), что он уверен, что исследователи смогут создавать тесты для диагностики длительного COVID в будущем.
Он сказал: «Я с оптимизмом отношусь к тесту (или тестам) на длительный COVID, даже если процесс болезни охватывает более одного механистического пути.
«Мы и многие другие группы по всему миру упорно работаем, чтобы охарактеризовать биомаркеры сыворотки, то есть признаки изменений, которые можно было бы окончательно проверить с помощью небольшого анализа крови.
«В нашем подходе это основано на анализе дифференциальных иммунных ответов, особенно аутоиммунных, то есть антител, которые атакуют собственные клетки организма».
К нему присоединилась на семинаре профессор Хелен Уорд, клинический профессор общественного здравоохранения и директор Исследовательского центра опыта пациентов в Imperial, которая рассказала о проведении исследования, чтобы лучше понять, почему некоторые люди, инфицированные коронавирусом, давно болеют COVID, а другие не надо.
Ранее в этом году профессор Альтманн и профессор Розмари Бойтон из Департамента инфекционных заболеваний Imperial получили финансирование от Национального института медицинских исследований (NIHR) для изучения механизмов длительного COVID и его симптомов.
Исследовательская группа Imperial надеется использовать образцы крови не госпитализированных длительно больных COVID и тех, кто полностью выздоровел от вируса, для анализа различных паттернов иммунного ответа и того, что может вызывать разные исходы инфекции.
Профессор Альтманн отметил, что исследователям важно понимать, как диагностировать длительный COVID, чтобы люди могли получить доступ к медицинским услугам в связи с этим заболеванием. Эти диагностические подсказки также должны помочь при выборе новых методов лечения.
Он добавил, что если от 10 до 20 процентов случаев COVID-19 будут приводить к стойким симптомам, это может означать, что во всем мире уже насчитывается до 40 миллионов долгосрочных случаев, что создает значительную проблему для планирования и оказания медицинской помощи.