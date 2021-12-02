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В каком случае можно не идти в церковь 3 декабря в Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: как отметить дома

5:00:1012/2/2021,София Мальцева
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Чтобы отметить это событие, принято посещать церковь, чтобы помолиться.

Наши предки отмечали этот праздник особым способом. Они устраивали катания на санях. Фото: Pixabay.com

Празднование Входа в Храм Пресвятой Богородицы было установлено Вселенской Церковью еще в первые века существования христианства. Традиция гласит, что первый храм, освященный в честь этого великого праздника, был построен на Святой Земле в начале четвертого века по приказу равноапостольной царицы Елены, матери святого императора Константина, который сделал христианство официальной религией всей огромной империи.

Духовный смысл праздника Входа в Храм Пресвятой Богородицы заключается в том, что этот день стал предвестником величайшего события в истории христианства - Рождество Спасителя мира. Словно предвидя будущее, родители Девы Марии дали обет, который исполнили отправив Дочь служению Богу. А священники Иерусалимского храма приняли Ее, позволяя ей войти даже туда, куда никому из людей, кроме Первосвященника, вход был запрещен.
Праздник Входа в Храм Пресвятой Богородицы всегда выпадает на Рождественский пост, когда верующие ограничиваются едой. Однако в этот день постящимся разрешается есть рыбу.

Чтобы отметить это событие, принято посещать церковь, чтобы помолиться Божией Матери. Однако есть исключения, когда ходить в храм необязательно. Если вы болеете или присматриваете за больным человеком. Можно помолиться с утра дома, отметив это событие.

Наши предки отмечали этот праздник особым способом. Они устраивали катания на санях, особенно молодожены. И устраивали целый обряд: семья собиралась, устраивая торжественный ужин. После чего в середине праздника отправляли молодоженов в путь на санях.
После них уезжали родственники, а затем приглашенные гости. Обычно собиралась вся деревня.

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