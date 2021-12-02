Весь спектр осложнений от коронавируса: самое крупное исследование

Крупнейшее на сегодняшний день мультиинституциональное международное исследование осложнений COVID-19 на головном мозге показало, что примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19, вероятно, разовьются осложнения со стороны центральной нервной системы. Они могут включать инсульт, кровотечение и другие потенциально смертельные осложнения. Исследование будет представлено завтра на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
«Много было написано об общих проблемах легких, связанных с COVID-19, но мы не часто говорим о других органах, которые могут быть затронуты», - сказал ведущий автор исследования Скотт Х. Фаро, доктор медицины, FASFNR, профессор радиологии и неврологии. и директор отделения нейрорадиологии/визуализации головы и шеи в Университете Томаса Джефферсона в Филадельфии. «Наше исследование показывает, что осложнения со стороны центральной нервной системы представляют собой важную причину заболеваемости и смертности в этой разрушительной пандемии», пишет medicalxpress.com.
Доктор Фаро инициировал исследование после того, как обнаружил, что существующая литература по осложнениям со стороны центральной нервной системы у госпитализированных пациентов, инфицированных COVID-19, основана на относительно небольшом количестве случаев.
Чтобы получить более полную картину, он и его коллеги проанализировали почти 40 000 случаев госпитализации пациентов с положительным диагнозом COVID-19 из семи университетских больниц США и четырех западноевропейских университетских клиник. Пациенты были госпитализированы в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года. Их средний возраст составлял 66 лет, а мужчин было в два раза больше, чем женщин.
Наиболее частой причиной госпитализации были спутанность сознания и изменение психического статуса, за которым следовала лихорадка. Многие пациенты страдали такими сопутствующими заболеваниями, как гипертония, сердечные заболевания и диабет.
Было обнаружено 442 острых результата нейровизуализации, которые, скорее всего, были связаны с вирусной инфекцией. Общая частота осложнений со стороны центральной нервной системы в этой большой группе пациентов составила 1,2%.
«Из всех стационарных пациентов, у которых были изображения, такие как МРТ или компьютерная томография головного мозга, примерно в 10% случаев результаты обследования были положительными», - сказал д-р Фаро. «Заболеваемость 1,2% означает, что немногим более одного из 100 пациентов, поступивших в больницу с COVID-19, будут иметь какие-либо проблемы с мозгом».
Наиболее частым осложнением был ишемический инсульт с частотой 6,2%, за которым следовали внутричерепное кровоизлияние (3,72%) и энцефалит (0,47%), воспаление головного мозга.
Исследователи также обнаружили небольшой процент необычных результатов, таких как острый диссеминированный энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга и синдром задней обратимой энцефалопатии, синдром, который имитирует многие симптомы инсульта.
«Важно точно знать частоту всех основных осложнений со стороны центральной нервной системы», - сказал д-р Фаро. «Вероятно, должен быть низкий порог для заказа изображений мозга пациентов с COVID-19».