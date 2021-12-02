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С Днем банковского работника! Симпатичные открытки и пожелания для банкиров

12:15:3712/2/2021
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Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ — День банковского работника.

День банковского работника

С Днём банковских работников!
Пусть будет жизнь прекрасной,
Доходы все — высокими,
А дни приносят счастье.

Успех пусть улыбается,
А цели станут ближе,
Все планы воплощаются,
Доходы станут выше!

День банковского работника

Ипотека и кредиты,
Вклады, карточки счета —
Знает банковский работник,
Что его это дела!

Поздравляем от души вас,
И желаем не болеть,
И с клиентами без нервов
Разговаривать уметь!

Чтобы планы выполнялись —
По прозвонам, КВЦ,
Счастья, радости, везения,
И достигнуть жизни цель!

День банковского работника

Пожалуй, только лучшее сказать О банковских работниках мы можем. За труд такой их стоит уважать, Да и почет такой профессии положен. Работники всех банков, поздравляем! А главное — удачи каждый день Во всех моментах жизни пожелаем, Отбросьте прочь вы грусти даже тень. Как можно больше вам доходов от кредитов, Растущих ставок, много новых депозитов, Устойчивых вам банков-монолитов!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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