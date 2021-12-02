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Небанальные поздравления для дизайнеров компьютерной графики в День 2D-художников 2 декабря

12:45:0912/2/2021,Поздравляем!
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День 2D – художников ежегодно отмечается 2 декабря, как в России, так и во всем мире. Торжество является международным.

День 2D-художников

Предела нет вашим фантазиям.
И в день второго декабря,
Вас с днем 2D-художников
Всем сердцем поздравляю я!
Чтобы у вас все получалось,
Чтоб были игры интересны,
И чтоб дни все были ярки,
А не унылы и не пресны.
Побольше от людей признанья,
В том, что у вас талант большой,
И чтоб к работе относились
Всегда вы с сердцем и душой!

День 2D-художников

В день 2D-художников желаю
Добра, удачи, позитива,
В работу чтоб тебе вносить
Как много больше креатива!
Желаю в творчестве полета,
Желаю счастья и везения,
И чтобы утром на работу
Идти с прекрасным настроением!
Чтобы дизайн всегда был яркий,
Был интересен для людей,
Желаю много я подарков
И фантастических идей!

День 2D-художников

В день художников 2D
Много радости тебе!
А я еще добра и славы,
И награды от державы!
Чтоб работалось тебе
В миг любой, когда угодно.
И непременно получить
За свою работу орден!
Ты на грудь его повесь
На зависть другим,
Чтоб смотреть твои работы
Сильно захотелось им!

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: zedra.ru

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