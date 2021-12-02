Небанальные поздравления для дизайнеров компьютерной графики в День 2D-художников 2 декабря

Предела нет вашим фантазиям.
И в день второго декабря,
Вас с днем 2D-художников
Всем сердцем поздравляю я!
Чтобы у вас все получалось,
Чтоб были игры интересны,
И чтоб дни все были ярки,
А не унылы и не пресны.
Побольше от людей признанья,
В том, что у вас талант большой,
И чтоб к работе относились
Всегда вы с сердцем и душой!
В день 2D-художников желаю
Добра, удачи, позитива,
В работу чтоб тебе вносить
Как много больше креатива!
Желаю в творчестве полета,
Желаю счастья и везения,
И чтобы утром на работу
Идти с прекрасным настроением!
Чтобы дизайн всегда был яркий,
Был интересен для людей,
Желаю много я подарков
И фантастических идей!
В день художников 2D
Много радости тебе!
А я еще добра и славы,
И награды от державы!
Чтоб работалось тебе
В миг любой, когда угодно.
И непременно получить
За свою работу орден!
Ты на грудь его повесь
На зависть другим,
Чтоб смотреть твои работы
Сильно захотелось им!
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: zedra.ru