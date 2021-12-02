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Трогательные поздравления для неравнодушных людей в День дворняги 2 декабря

1:15:3212/2/2021
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Дважды в году 31 июля и 2 декабря отмечается день дворняжки – беспородной собаки.

День дворняги

Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.

День дворняги

«Мы в ответе за тех, кого приручили» —
Я надеюсь, об этом вы не забыли?
Любите своих домашних питомцев,
Они — наша семья, они — солнце в оконце,
Ведь если предать сможет вас человек,
То питомец вам будет верен весь век,
Потому я прошу, не бросайте друзей,
Ведь на свете товарищей нету верней!

День дворняги

С Днем домашних животных!
Озорных и простых,
И породистых, модных,
А еще — дворовых!

Вы зверюшек любите,
Им давайте тепло,
Свою ласку дарите
Всем невзгодам назло!


Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay
Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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