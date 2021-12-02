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Милейшие поздравления в День пушистой нежности 2 декабря

2:15:5212/2/2021
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2 декабря - День пушистой нежности.

День пушистой нежности

Кошатников с днем кошек поздравляю,
Животных и людей любить желаю!
Добра желаем братьям меньшим,
Давайте жизнь их к лучшему изменим!

Ведь люди мы — за них в ответе,
А кошки беззащитны, словно дети,
Бездомных и покинутых так много,
Давайте помнить про друзей четвероногих!

День пушистой нежности

Кто мирно спит в своем лукошке,
Кто мягкий, теплый и родной?
Конечно, это наша кошка,
Ее мы любим всей душой!

Это пушистое создание —
Наш полноценный член семьи!
Мы дарим ей тепло, внимание
Много заботы и любви!

Она в ответ нас любит тоже,
Ведь это видно по глазам!
Любите, люди, своих кошек,
Они тепло подарят вам!

День пушистой нежности

Всемирный день кошек сегодня, вот так! И это для многих совсем не пустяк. В день кошек хочу, чтоб они не болели, Чтоб радостным блеском глаза их горели.

Пусть громко мурлычут и дарят покой,
Всегда пусть находят дорогу домой.
Приносят нам кошки тепло и уют,
Пускай же они в каждом доме живут!

Стихи: Поздравок
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