Милейшие поздравления в День пушистой нежности 2 декабря

Кошатников с днем кошек поздравляю,
Животных и людей любить желаю!
Добра желаем братьям меньшим,
Давайте жизнь их к лучшему изменим!
Ведь люди мы — за них в ответе,
А кошки беззащитны, словно дети,
Бездомных и покинутых так много,
Давайте помнить про друзей четвероногих!
Кто мирно спит в своем лукошке,
Кто мягкий, теплый и родной?
Конечно, это наша кошка,
Ее мы любим всей душой!
Это пушистое создание —
Наш полноценный член семьи!
Мы дарим ей тепло, внимание
Много заботы и любви!
Она в ответ нас любит тоже,
Ведь это видно по глазам!
Любите, люди, своих кошек,
Они тепло подарят вам!
Всемирный день кошек сегодня, вот так! И это для многих совсем не пустяк. В день кошек хочу, чтоб они не болели, Чтоб радостным блеском глаза их горели.
Пусть громко мурлычут и дарят покой,
Всегда пусть находят дорогу домой.
Приносят нам кошки тепло и уют,
Пускай же они в каждом доме живут!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru