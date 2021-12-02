Какие молитвы читают все верующие в Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Текст молитвы

Отмечаемое Предпразднство Введения Пресвятой Девы в Храм вспоминает событие, произошедшее много лет назад. Однажды родители маленькой Марии решили исполнить свой обет, данный Господу, и повели ее в Храм, чтобы отдать девочку служению.
Предыстория этого праздника такова: Ее родители, святые Иоахим и Анна, молясь о прекращении своей бездетности, поклялись, если Господь подарит им возможность родить ребенка, они сделают так, чтобы он служил Богу. Когда маленькой Марии было три года ее родители исполнили свое обещание. Они пригласили своих родственников, нарядив Пречистую Деву в красивое платье. Распевая песни сопроводили Ее до Храма.
Мария была торжественно принята храмовой общиной, которую возглавлял священник Захария. Он подвел Марию к пятнадцати высоким ступеням в Храме, ведущим в святилище, куда мог войти только главный священник.
Казалось, что девочка не смогла бы подняться по лестнице. Однако когда Она ее поставили на первую ступень, укрепленная силой Божьей, Она быстро побежала по оставшимся большим ступеням на самый верх. Первосвященник отвел Ее в Святая Святых — место, куда мог главный священник войти раз в год. Все присутствующие в Храме были поражены этим необычным событием.
Этот праздник является важным событием как для самой Церкви, так и для всех христиан, ведь Пресвятая Дева, поднимаясь по ступеням, говорит не только о Ее будущей жизни, Ее вознесении во Святая Святых, но и предвещает причастность людей к пути Христа и Его Воскресению.