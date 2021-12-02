Магнитные бури с 2 по 15 декабря 2021: точные даты сильных ударов

Многие люди несколько раз в месяц могут ощутить резкое и непонятно откуда возникшее ухудшение здоровья. Как оказалось, этому есть объяснение. Мало кто из людей следит за наступлением магнитных бурь. Такое негативное и опасное явление может ударить по самочувствию и планам любого человека. Однако особое внимание стоит уделить людям преклонного возраста и метеозависимым, поскольку они относятся к группе риска.
Когда пройдут магнитные бури в этом месяце?
В декабре магнитные бури пройдут сразу в четыре периода. Первый уже близится к концу: он начался 1 числа и продлится до 3 декабря. Второй и самый мощный геоудар следует ожидать 9 декабря. Он продлится вплоть до 13 числа. С 18 по 22 декабря пройдет третий период магнитных бурь. Четвертый — с 30 на 31 декабря.
Как магнитная буря может сказаться на самочувствии человека?
Геоудары могут значительно сказаться на самочувствии человека. В первую очередь многие люди во время неблагоприятного периода сталкиваются с головной болью. Это самый частый симптом наступления магнитной бури. Однако далеко не последний. Люди пожилого возраста и метеопаты могут почувствовать тошноту, учащенное сердцебиение, слабость, нарушение сна и чувство голода, а также опасное обострение хронических заболеваний. Необходимо следить за своим самочувствием и при необходимости вызвать скорую помощь.
Как обезопасить себя в период геоударов?
Чтобы пережить это время как можно легче, лучше остаться дома, пить чай, отдыхать и отказаться от чрезмерного использования смартфона, компьютера и телевизора. Спортом в такой период лучше не заниматься. Хотя умеренная зарядка не ухудшит самочувствие, а, напротив, способна привести человека в чувства и небольшой тонус. В целом рекомендуется заранее посетить лечащего врача, чтобы получить профессиональную консультацию.