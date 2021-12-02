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Самая главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем просят Богородицу верующие в Двунадесятый праздник

10:00:2512/2/2021
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Празднование Введения отмечается в период соблюдения Рождественского поста.

Этот светлый праздник является одним из самых важных в церковном календаре. Фото: Ikonaspas.ru
Этот светлый праздник является одним из самых важных в церковном календаре. Фото: Ikonaspas.ru

4 декабря верующие Русской православной церкви отметят один из важнейших праздников всего церковного календаря в православии — наступит Введение во храм Богородицы.

Это событие произошло еще до нашей эры — рождения Иисуса Христа. Праведные Иоаким и Анна взяли свою маленькую дочку в Иерусалимский храм. Перед трехлетней Марией показался необъятный дом Божий. Чтобы попасть внутрь, было нужно пройти пятнадцать высоких ступеней. Без помощи родителей Божия Матерь вошла в храм, где и начался долгий и нелегкий путь Марии служения Господу Богу. Путь Девы Марии в храм символизирует ее духовное восхождение.

Во многом Введение во храм Пресвятой Богородицы считается одним из главнейших детских праздником. В этот день принято приводить своих маленьких деток на их самую первую исповедь. Именно с этого начнется их праведная жизнь.

Чего нельзя делать в этот праздник?

Считается, что в праздник в честь Девы Марии необходимо отказаться от физической работы. Речь идет в том числе и об уборке дома, готовке еды, шитья и других бытовых дел. Также воспрещается заключать браки. Кроме этого, стоит помнить о запрете на вступление в конфликты, споры. Нельзя ругаться с окружающими, сквернословить и желать зла ближнему своему.

Молитва в праздник Божией Матери:

Читать эту молитву следует три раза в день: утром, днем и вечером. С помощью нее каждый прихожанин Русской православной церкви может восхвалить Деву Марию. В день молитвы ни в коем случае нельзя грешить. Чтобы молитва была услышана, нужно соблюсти все правила этого дня.

Молитву следует читать три раза в день
Молитву следует читать три раза в день

Отметим, что в день Введения во храм Богородицы Рождественский пост имеет небольшие послабления. В праздник можно выпить немного вина и покушать рыбы.

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праздникиБожия матерьглавная молитва
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