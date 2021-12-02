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Какой сегодня церковный праздник 2 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:1312/1/2021
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В старину люди в этот день проводили обряд для защиты дома от нечистой силы.

Ранний осенний прилёт птиц с севера – признак ранних холодов. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 2 декабря 2021 года

Рождественский пост
Святителя Филарета, митрополита Московского (Дроздова)
Пророка Авдия (из 12-ти)
Мученика Варлаама
Преподобных Варлаама пустынника и Иоасафа царевича Индийского, и отца его, Авенира царя
Преподобного Варлаама, игумена Печерского
Обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена

Народные праздники и приметы

Авдей Радетель
По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого пророка Авдея. Его считали покровителем домашнего очага и благополучия. В старину люди в этот день проводили обряд для защиты дома от нечистой силы. Для этого обухом топора или серпом постукивали по косякам дверей и оконным рамам.

Часто в праздник бушевала ветреная погода. Люди считали, что это резвятся злые духи. Поэтому они оставались дома и устраивали чаепития.

Если в этот день наметало огромные сугробы, то в следующем году ждали богатый урожай.

Приметы

Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели.
Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом.
Ранний осенний прилёт птиц с севера – признак ранних холодов.
Белка полиняла от головы к хвосту – на мягкую зиму, если наоборот – зима предстоит лютая.
Зима снежная – лето дождливое, если зимою тепло – летом холодно. Зима морозная – лето жаркое. Если зимою вьюги – летом ненастье. Если зимою иней – летом роса.

Источник: my-calend.ru

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