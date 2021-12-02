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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 декабря 2021 в России и мире

12:20:1212/2/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 2 декабря 2021 года.

2 декабря - Международный день модельной железной дороги. Фото: Pixabay.com

• День пушистой нежности
• День фортуны
• День банковского работника России
• Всемирный день компьютерной грамотности (World Computer Literacy Day)
• Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery)
• Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
• День 2D-художника (CG Artist Day)
• День памяти святого пророка Авдия
• Международный день модельной железной дороги (International Model Railroading Day)
• День памяти преподобного Илариона Грузинского
• День прогулов (National Skip School Day) - США
• День оладьев (National Fritters Day) - США
• День дворняги (National Mutt Day) - США
• День шлёпанцев (National Jandal Day) - Новая Зеландия
• День безопасной бритвы (Safety Razor Day) - США
• День производства попкорна (Business of Popping Corn Day) - США
• День независимости (UAE National Day) - ОАЭ
• День Конституции - Иран
• День специального образования (Special Education Day) - США
• Национальный день (National Day) - Лаос
• День революционных вооружённых сил (Day of the Cuban Armed Forces) - Куба
• День Ассама (Asom Divas) - Индия
• Именины у Адриана, Герасима, Сергея, Дениса
• Авдеев день (Авдей Радетель)

Важные события

• 2 декабря 1942 года осуществлена первая в мире контролируемая цепная ядерная реакция
• 2 декабря 1971 года советская межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире выполнила мягкую посадку на поверхность Марса
• 2 декабря 2010 года выпущено приложение VoIP для смартфонов - Viber

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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