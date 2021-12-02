Как привлечь удачу, любовь, финансы в 2022 году: Что обязательно нужно сделать в канун нового года

31 декабря является важной датой для каждого человека. Канун Нового года является особенным днем: все люди украшают свои дома, готовят много вкусных блюд, зовут гостей, дарят друг другу подарки и ждут заветных 00:00 на часах, когда наступит следующий год.
Многие люди хотя бы раз в жизни загадывали желание в новогоднюю ночь в бой курантов. Кто-то замечал перемены в жизни, а кто-то — огорчался и забыл о новогоднем чуде. Однако далеко не все слышали о новогодних ритуалах на привлечение удачи, любви и денежных благ в свою семью. Для их проведения достаточно запастись бенгальскими огнями.
Ритуал на привлечение удачи:
Этот ритуал является самым простым. Возможно, кто-то уже проводил его. Необходимо зажечь бенгальский огонь, подержать их, когда половина сгорит, а после — окунуть палочку в бокал с шампанским и выпить содержимое. Сделать все это нужно строго в бой курантов, в 00:00, поскольку именно в этот момент наступает Новый год и энергетике нашей планеты происходят большие перемены.
Ритуал на привлечение любви:
Данный ритуал можно проводить как для поиска любимого человека, так и для сохранения нынешней любви. Первый вариант проводится в одиночку. Нужно зажечь бенгальский огонь в бой курантов. Пока он горит, важно детально представить образ человека, который вам нужен: должны быть описаны как внешние, так и внутренние качества. Чем подробнее будет это сделано, тем эффективнее пройдет ритуал.
Второй вариант ритуала проводится вместе со своим любимым человеком. Вы вдвоем должны зажечь бенгальские огни в 00:00. Пока они горят, нужно поцеловаться. Считается, что такой простой ритуал способен сохранить вашу любовь на всю жизнь.
Ритуал на привлечение финансов:
Чтобы провести этот ритуал, пригодится крупная купюра. Необходимо зажечь бенгальский огонь над купюрой, лежащей на столе. Проводить такой ритуал следует также в бой курантов. Ничего делать не нужно, пока палочка не дойдет до самого краюшка. В этот момент нужно потушить ее об купюру.
Считается, что результат все ритуалов воплотиться в жизнь в течение 2022 года.