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Можно ли на выходные 4 и 5 декабря 2021 убираться дома, шить и вязать, выносить мусор, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

12:00:5412/2/2021
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Лунная энергетика может быть полезна для одного дела и крайне вредна для другого.

От некоторых дел в эти выходные лучше отказаться. Фото: Pxfuel.com
От некоторых дел в эти выходные лучше отказаться. Фото: Pxfuel.com

Выходные уже совсем близко. Многие люди уже распланировали, как их проведут: кто-то решил отдохнуть от рутины, а кто-то займется домашними делами, чтобы успеть привести свой дом в порядок. Для лучшего результата каждое дело требует определенной энергетики Луны, которую можно найти в благоприятные дни лунного календаря. Иные дни зовутся неблагоприятные — в них то или иное дело может привести к негативному результату.

От чего лучше отказаться 4 декабря?

Такое время отличается малоэффективностью в отношении индивидуальной и коллективной деятельности. Работать, убираться дома, готовить кушать, шить, стирать и другие дела лучше оставить на иной день.

При этом в этот день можно заняться планированием дел на грядущую неделю или даже месяц. Также не менее удачным решением будет соблюдение диеты или разгрузочного дня в период следующей субботы, в которую пройдет новолуние. Однако самым благоприятным делом в эту дату будет отказ от вредных привычек.

Что нельзя делать 5 декабря?

Лучше отказаться от одинокого времяпровождения в эту дату. Стоит провести его в хорошей компании или с любимым человеком, так как есть риск погрузиться в себя от скуки.

Однако этот день прекрасно подходит для физических упражнений, уборки, готовки и других домашних дел. Можно, как и в субботу, сесть на диету. Также 5 декабря отличается хорошей энергетикой для реализации заветных планов. Наконец можно заняться любимым делом.

Добавим, что лунный календарь можно считать универсальным помощником в бытовых делах. При желании каждый человек может обращаться за помощью к лунному календарю в любом деле. Хотите подстричься, но боитесь испортить стрижку? Не знаете, в какой день лучше купить подарок близкому человеку? Не уверены, в какую дату лучше заняться уходом за комнатными растениями? Во всем этом может помочь лунный календарь.

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благоприятные дниможно лилунный календарь 2021
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