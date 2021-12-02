Что нужно обязательно успеть сделать на последнее Новолуние 2021 года – 4 декабря

4 декабря в 10:44 по московскому времени состоится важное астрономическое событие — последнее новолуние 2021 года. Это время отличается особой энергетикой и возможностями для всех жителей Земли. Каждый человек может повести самые мощные ритуалы, чтобы привлечь в свою жизнь нечто особенное: любовь, благосостояние, удачу, успех и счастье. Как это сделать? Очень просто. Рассказываем.
Два ритуала в день последнего новолуния 2021 года:
Первый ритуал поможет привлечь в вашу жизнь счастье. Поскольку оно бывает разным для каждого человека, такой ритуал напоминает загадывание желания. Потребуется четыре свечи. Их нужно расставить в форме квадрата. Выключите свет дома, зажгите свечки, встаньте в центр получившейся геометрической фигуры и закройте глаза. В этот миг необходимо забыть обо всем, что вас окружает, и подумать лишь о том, чего вам действительно не хватает. Это может быть человек, материальное обеспечение, защита или какой-то конкретный предмет. Когда в вашей голове появится детальный образ, потушите свечи, не покидая квадрата. Результат такого несложного ритуала должен прийти в вашу жизнь в течение нескольких месяцев.
Второй ритуал поможет привлечь в вашу жизнь любовь. Чтобы найти свою вторую половинку, понадобится одна свеча, бумажный лист и ручка. Необходимо написать на бумажке те качества, которые вы видите в человеке рядом с собой: как внутренние, так и внешние. После этого нужно поджечь свечу и листок об нее. Пока листок будет гореть проговорите:
— Из мыслей в жизнь! — И так нужно сказать три раза.
Отметим, что провести этот день лучше всего в одиночестве или в присутствии самого близкого человека, в котором вы невероятно уверены. Это связано с энергетикой Луны, которая способна сделать людей агрессивнее и злее в отношении окружающих. Если вы не хотите попасть в конфликт и испортить отношение со знакомыми, лучше отказаться от мероприятий и различных встреч.