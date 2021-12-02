«Последствия оказались тяжелее, чем предполагала»: как редакция «Курьер.Среда» перенесла прививку от коронавируса

Пандемия коронавируса идёт уже два года. За это время весь мир пережил уже четыре сильнейшие волны: упадок мировой экономики, смерти близких, введение QR-кодов, локдауна и - прививок. Всем известно, что прививочная кампания в России идёт не так, как планировалось. На этот счёт было много высказываний и ученых, и россиян. Однако факт - остаётся фактом: единственное спасение от смерти - вакцинация всего населения. Сама прививочная кампания началась в январе прошлого года, если верить официальным данным, то на конец ноября в России привились более 61 млн, уровень коллективного иммунитета - более 51 %. В числе привитых и журналисты «Курьер.Среда». Редакция на личном опыте рассказывает, кто сделал заветную прививку и как её перенес. Из личного опроса в редакции, выяснилось, что семьдесят процентов привились, а остальные тридцать процентов - имеют справки о недавно перенесённом ковиде или медотвод.
-Я прививку ставила в два этапа - «Спутник V». Первую в июне, а в июле вторую. Первые сутки переносила нормально, на вторые были была температура к 38. Во вторую дозу также. Рука немного болела, но быстро все прошло. Перед прививкой сдавала тест на антитела. По системе BAU было всего 36 антител. После второй дозы прививки через 40 дней сдала ещё раз тест - по этой же системе было антител 1051. А болела я год назад - 1 ноября. Пропали все запахи и вкусы. Саму болезнь перенесла легко - не сильнее, чем простуду. Но последствия оказались тяжелее, чем предполагала - уже год у невролога лечусь,- рассказывает Ольга Назарова.
А вот директор Елена Лапина, сделавшая прививку в конце ноября, перенесла легче поствакцинальный период легче.
-Перенесла нормально. Была температура 37,5 на второй день. Болело место укола, но все терпимо, - рассказывает директор Елена Лапина.
Начальник отдела распространения «Курьер.Среда» Алина Дербенева тоже привилась летом 2021 года.
-Я вакцинировалась второй раз в конце июля. Ревакцинация в июле 2021 года будет, если ничего не изменять. Но я не знаю по поводу ревакцинация. Много минусов. У меня аутоиммунное заболевание, - Алина Дербенева.
Делать прививку или нет - выбор каждого.