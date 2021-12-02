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Бердск на конкурсе красоты представила 76-летняя Нелли Лысенко и выиграла второе место. В 2022 году поедет покорять Крым

3:15:3712/2/2021,Алина Бурова
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Бердчанка испытала шквал эмоций зрителей. Ее танцевальный номер по достоинству оценили все.

Нелли Лысенко (в центре) на конкурсе красоты, который проходил в Новосибирске. Фото: Grand Lady Siberia 60+

76-летняя бердчанка Нелли Лысенко завоевала второе место на конкурсе красоты «Гранд Леди Сибири-2021» и выиграла путевку в Крым. Финал конкурса красоты среди сибирячек 60+ состоялся 29 ноября в Новосибирске.

Как стало известно «Курьер.Среда», несмотря на то, что Нелли Ивановна не получила главную корону конкурса, она сорвала шквал эмоций зрителей во время презентации своего танцевального номера.

- Люди кричали: «Наша Нелли звезда, она самая лучшая». Я очень была рада этому,- поделилась бердчанка.

Отметим, что к конкурсу участницы готовились несколько месяцев. Всего в состязании приняли участие 17 конкурсанток элегантного возраста. Нелли Лысенко являлась среди них самой взрослой. В конкурсах красоты бердчанка принимает участие второй год подряд.

Бердчанка отличается активной жизненной позицией, умением заряжать других своей неиссякаемой энергией. Как говорит Нелли Ивановна, как такового секрета красоты у нее нет. Единственный друг, дарящий силу и процветания женщине - златое Солнце, припекающее на ее даче.

Впрочем, насладиться лучами летнего Солнца признанная красавица сможет и в своем заслуженном путешествии в Крыму. Путевку можно будет использовать летом-осенью 2022 года.

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