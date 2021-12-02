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У переболевших коронавирусом участились случаи диабета

2:11:0412/2/2021
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Такой недуг может появиться через полгода после выздоровления от коронавируса.

Число пациентов, заболевших диабтом после ковида подростает. Фото: Pixabay.com

Эксперты предупредили о том, что у переболевших коронавирусом пациентов все чаще стали диагностировать сахарный диабет. Повреждение клеток поджелудочной железы происходит из-за воспаления. Известно, что ранее при заражении другими вирусными заболеваниями уже были выявлены случаи диабета. По результатам исследований, которые приводит в пример «Американская диабетическая ассоциация», такой недуг может появиться через полгода после выздоровления от COVID-19, пишут Известия.

– Пока невозможно назвать точные причины заболевания диабетом, но есть только догадки медиков. Например, это может быть не выявленный ранее сахарный диабет, который обострился после ковида. Также такое может произойти из-за воздействия коронавируса на клетки поджелудочной железы, провоцирующие инсулин, – говорится в статье.

Сейчас ситуация обострилась настолько, что международная группа специалистов даже создала глобальный регистр, где будет происходить сбор данных о пациентах с диабетом, связанным с ковидом. В такой список будут занесены люди с гипергликемией и с положительными результатами ПЦР-тестов. Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявляет, что по статистике уже сейчас растет число человек, которые болеют ковидом и диабетом.

– Это можно связать с такой организма на свои клетки. На данный момент мы производим множество исследований, чтобы полностью разобраться в ситуации, – сказал ученый.

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коронавирусКовидСахарный диабет7
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