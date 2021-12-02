В Подмосковье ученик 11 класса умер прямо во время итогового сочинения

В Люберцахх одиннадцатиклассник умер прямо во время итогового сочинения в одной из местных школ. На просторах интернета появилось видео с записей камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как подросток сидит один за партой, затем просто падает в сторону. Наблюдатель, которая передвигалась по классу, сразу начала звать на помощь и быстро передвигаться по помещению, однако никаких действий предпринимать никто не стал.
Известно, что инцидент произошел в школе № 24, а старшеклассник был 2004 года рождения. О причинах смерти подростка пока ничего не известно, сейчас правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства произошедшего и устанавливают причины кончины школьника.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что у пациентов, переболевших COVID-19 все чаще стали диагностировать сахарный диабет. Исследователи сообщают, что заболевание может развиться в течение полугода после выздоровления. А международная группа специалистов даже создала глобальный регистр, в который будут вноситься данные пациентов с диабетом после ковида.