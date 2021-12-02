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В Подмосковье ученик 11 класса умер прямо во время итогового сочинения

2:27:3012/2/2021
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Точные причины смерти пока не известны.

Школьник умер во время экзамена. Фото: Pixabay.com

В Люберцахх одиннадцатиклассник умер прямо во время итогового сочинения в одной из местных школ. На просторах интернета появилось видео с записей камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как подросток сидит один за партой, затем просто падает в сторону. Наблюдатель, которая передвигалась по классу, сразу начала звать на помощь и быстро передвигаться по помещению, однако никаких действий предпринимать никто не стал.

Известно, что инцидент произошел в школе № 24, а старшеклассник был 2004 года рождения. О причинах смерти подростка пока ничего не известно, сейчас правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства произошедшего и устанавливают причины кончины школьника.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что у пациентов, переболевших COVID-19 все чаще стали диагностировать сахарный диабет. Исследователи сообщают, что заболевание может развиться в течение полугода после выздоровления. А международная группа специалистов даже создала глобальный регистр, в который будут вноситься данные пациентов с диабетом после ковида.

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смертьэкзаменшкольник
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